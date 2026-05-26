Serge verkostet: Zwei jüngere Glen Grant in einer Time Warp Session
Der aktuelle offizielle Glen Grant 15 yo und ein 8 Jahre alter Glen Grant der „Licensed“-Bottlings von Gordon & MacPhail bilden die Session
Für gewöhnlich stellen sich die Time Warp Session auf Whiskyfun in etwa so dar: Die Abfüllung der Gegenwart kann nur bedingt an die Qualität des Bottlings vergangener Zeiten heranreichen. Und ein schneller kurzer Blick auf die beiden heute teilnehmenden Glen Grant lässt uns ähnliches erwarten. Serge’s Punktebewertungen scheinen diese Erwartung zu bestätigen, doch der Blick in das „Kleingedruckte“ ergibt ein anderes Bild. „We could easily have been back in the 1970s or 1980s“ ist Serge’s Kommentar nach den Tasting Notes zum kürzlich erschienenen offiziellen Glen Grant 15 yo. Das hört sich doch sehr gut an! Unsere Übersicht:
Abfüllung
Punkte
Glen Grant 15 yo (50%, OB, bourbon, +/-2026)
86
Glen Grant 8 yo (100°proof, Gordon & MacPhail, 75.7cl, 1970s)
90
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