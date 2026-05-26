SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei jüngere Glen Grant in einer Time Warp Session

Der aktuelle offizielle Glen Grant 15 yo und ein 8 Jahre alter Glen Grant der „Licensed“-Bottlings von Gordon & MacPhail bilden die Session

Für gewöhnlich stellen sich die Time Warp Session auf Whiskyfun in etwa so dar: Die Abfüllung der Gegenwart kann nur bedingt an die Qualität des Bottlings vergangener Zeiten heranreichen. Und ein schneller kurzer Blick auf die beiden heute teilnehmenden Glen Grant lässt uns ähnliches erwarten. Serge’s Punktebewertungen scheinen diese Erwartung zu bestätigen, doch der Blick in das „Kleingedruckte“ ergibt ein anderes Bild. „We could easily have been back in the 1970s or 1980s“ ist Serge’s Kommentar nach den Tasting Notes zum kürzlich erschienenen offiziellen Glen Grant 15 yo. Das hört sich doch sehr gut an!
Unsere Übersicht:

AbfüllungPunkte

Glen Grant 15 yo (50%, OB, bourbon, +/-2026)86
Glen Grant 8 yo (100°proof, Gordon & MacPhail, 75.7cl, 1970s)90 
By S8z11 – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12115254

-Werbung-
Vorheriger Artikel
Heaven Hill Distillery kündigt dritte Ausgabe ihrer Grain to Glass Whiskey Serie an

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -