Serge verkostet: Zwei Glen Grant, unabhängig abgefüllt
Beide Single Cask Bottlings zeigen den Whisky der Speyside-Brennerei authentisch und natürlich – was Serge selbstverständlich sehr gefällt
Natürlich, authentisch und der Inbegriff von Malt Whisky. Nicht mit Lob spart Serge Valentin für die beiden unabhängig abgefüllten Glen Grant, die er für seine heutige Verkostung ausgewählt hat. Mehr noch: Sollten Archäologen diese Flaschen irgendwann bei ihren Ausgrabungen entdecken, werden sie sagen: „Das war Malt Whisky.“ Die Details der beiden Abfüllungen und ihre (identischen) Bewertungen können Sie mit einem Blick unserer Tabelle entnehmen, ihre ausführlichen Verkostungsnotizen finden Sie selbstverständlich auf Whiskyfun:
Abfüllung
Punkte
Glen Grant 20 yo 2003/2024 (52.8%, WhiskySponge, exclusive for Heads & Tails Canada, 1st fill barrel, 169 bottles)
88
Glen Grant 1999/2025 (51.2%, The Whisky Agency, Wave Farewell to 2025, hogshead, 203 bottles)
88
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