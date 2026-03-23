TTB-Neuheit: The Balvenie Fifty Collection Third Edition

Nicht überraschend tauchen aktuell in der us-amerikanischen TTB-Datenbank die Label der Third Edition der The Balvenie Fifty Collection. Denn bereits bei Erscheinen der First Edition der The Balvenie Fifty Collection kündigte die Destillerie ihr Release für 2026 an. Waren von The Balvenie Fifty Collection First Edition noch 125 Flaschen erhältlich, reduzierte sich die Flaschenanzahl der Second Edition auf 97. Und die dritte Ausgabe wird nochmals limitierter sein. Denn wir auf dem Back-Label zu lesen, werden nur 79 Flaschen erscheinen. Hier die Etiketten de mit 45 % Vol. abgefüllten The Balvenie Fifty Collection Third Edition:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.