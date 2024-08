The Fifty Collection – The Balvenie ehrt ein halbes Jahrhundert Handwerkskunst

Schon zu Beginn des Monats konnten wir Sie kurz über die neue The Balvenie Fifty Collection informieren, nun wird sie auch offiziell in Deutschland vorgestellt. Sie wird aus drei Teilen bestehen, die jährlich erscheinen, und ein Teil der jeweils davor erschienenen Edition wird dann in der nächsten wieder verwendet – sozusagen quasi ein Solera-Verfahren in der Flasche.

Hier die Infos, die The Balvenie zu der neuen Serie veröffentlicht hat. Wer von unseren Lesern eine der drei für Deutschland reservierten Flaschen (von insgesamt 375) erwerben will, muss dafür 48.999,99 € auf den Tisch legen:

The Balvenie ehrt ein halbes Jahrhundert Handwerkskunst

THE FIFTY COLLECTION

Hamburg, 29. August – The Balvenie enthüllt einen seiner ältesten und seltensten Whiskies, eine streng limitierte Edition für Whisky-Liebhaber und die erste Flasche einer Trilogie: Die The Balvenie Fifty Collection, die die verflochtenen Geschichten der Handwerkskunst in der Speyside-Destillerie der letzten 50 Jahre präsentiert.

Global sind für die nächsten drei Jahre insgesamt nur 375 Flaschen für diese besondere Collection geplant. Beginnend mit der First Edition, einem einzigartigen Single Cask (Fassnummer 8720), gereift in europäischer Eiche (Refill-Butt), gefüllt im Jahr 1973 und ausgewählt vom Malt Master Kelsey McKechnie. Für die Second Edition stellt Kelsey ein zweites amerikanisches Eichen-Hogshead-Fass vor, das 1973 gefüllt wurde. Der verbleibende Teil aus dem ersten Fass wird zunächst mit dem Inhalt dieses zweiten Fasses vermählt und dann abgefüllt. Der wiederum dann verbleibende Rest wird schließlich mit dem dritten amerikanischen Eichenfass aus einem 1974er-Fass für die finale Edition vermählt, bevor diese vollständig abgefüllt wird.

First Edition der The Balvenie Fifty Collection

Die First Edition zeigt die Tiefe und Komplexität des Destillats, das durch das europäische Eichenfass beeinflusst wird, während die klassische süße Honignote von The Balvenie auch nach fünfzig Jahren Reifung erhalten bleibt.

In der Nase verbreiten sich die Aromen von dunklen Früchten, Cassis und kandierten Aprikosen, überlagert von zartem Zedernholz und einer wärmenden nussigen Würze. Am Gaumen präsentiert der Whisky Aromen von karamellisierten Früchten, reichhaltiger Würze und weicher Vanille, die sich mit einer zarten Ingwerwürze und einem Hauch Zitrus verbinden. The Balvenie Fifty First Edition wurde am 7. August exklusiv in England bei Harrods erstmals vorgestellt, bevor sie weltweit bei ausgewählten Einzelhändlern erhältlich ist. In Deutschland wird es exklusiv drei Flaschen geben, die ab Mitte September erhältlich sind. Die Second Edition und Third Edition werden 2025 und 2026 eingeführt.

“Jede Edition in dieser Kollektion ist ein Beweis für die Handwerkskunst, die unseren Whisky in den letzten 50 Jahren geprägt hat. Die einzigartigen Eigenschaften dieser seltenen Fässer kommen zusammen, um ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis zu schaffen und einen neuen Maßstab für unseren Beitrag zum seltenen und außergewöhnlichen Whiskymarkt bei The Balvenie zu setzen.Die Verwendung eines Refill-Butts für die First Edition in dieser Kollektion bietet uns einen unverwechselbaren Geschmack, der sich durch unsere nächsten beiden Veröffentlichungen ziehen wird und das Spektrum der Aromen und Düfte in unserem gereiften Destilllat demonstriert. Es ist eine Feier unseres Erbes, unserer Leidenschaft und unseres unerschütterlichen Engagements, einige der besten Whiskys der Welt zu produzieren.” KELSEY MC KECHNIE

Malt Master

Die The Balvenie Mitarbeitenden und deren Handwerkskunst angeführt vom ehemaligen Malt Master David Stewart MBE, kamen 1973 zusammen, um dieses Fass zu füllen, was Jahrzehnte der wachsamen Aufsicht einleitete und den Beginn der Reise der Balvenie Fifty Collection markierte. Viele dieser Handwerkskünstler arbeiten noch heute für The Balvenie; durch ihr Engagement für die fünf seltenen Handwerke der Marke wurden in den letzten fünfzig Jahren viele neue Verfahren in der Whiskyherstellung eingeführt. Die Entdeckung des Casks Finishing war eine der Bedeutendsten. Heute setzt Kelsey McKechnie dieses Erbe mit ihrem Ansatz zur Vermählung und erneuten Vermählung von Fässern fort, wodurch ein unverwechselbares Geschmacksprofil über die The Balvenie Collection hinweg entsteht, das komplex und einzigartig für jede Edition ist.

Die The Balvenie Fifty Collection wird durch die einzigartige Verpackung komplementiert, die von Croglin entwickelt wurde; eine auf Maßanfertigung spezialisierte Werkstatt mit Sitz in Cumbria. Jede hölzerne Umverpackung enthält über 100 verschiedene Elemente, darunter vier Holzschichten in der Helixstruktur mit einer Fehlertoleranz von weniger als 1/10 Millimeter. Die Rückseite der Umverpackung ziert ein wunderschön gefertigtes, 14 Karat vergoldetes Messing Schild mit der Unterschrift des Croglin-Makers, der das Einzelstück kreiert hat.

Preis: 48.999,99 €

ABV: 52,3% / Fassnummer: 8720

Anzahl: 3 Flaschen für den deutschen Markt



Tasting Notes

Duft: Elegant und fesselnd. Aromen von dunklen Früchten, Cassis und kandierten Aprikosen, überlagert von zartem Zedernholz und einer wärmenden nussigen Würze.

Geschmack: Ein außergewöhnlicher The Balvenie. Aromen von karamellisierten Früchten, reichhaltiger Würze und weicher Vanille verbinden sich mit einer zarten Ingwerwürze und einem Hauch von Zitrus.