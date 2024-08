Genussvolle Abkühlung mit Knob Creek Bourbon – Rezept für Frozen Pfirsich Bourbon

Hier vor den Redaktionsräumen hat es im Moment laut Außenthermometer 32,9 Grad – da kommt eine Pressemitteilung, die von “genussvoller Abkühlung” kündet, gerade recht. Suntory Global Spirits hat uns über die deutsche Agentur ein Rezept für Frozen Pfirisch Bourbon zukommen lassen, und zwar für ihren Bourbon Knob Creek – das teilen wir natürlich gerne mit Ihnen (mit unserem Hinweis, dass es sicher auch ein anderer Borubon aus dem Hause tut). Jedenfalls viel Vergnügen bei der Zubereitung und vor allem beim “genussvoll Abkühlen”:

Genussvolle Abkühlung mit Suntory Global Spirits

Der Sommer zeigt sich von seiner besten Seite, und was könnte besser dazu passen als eine besondere Erfrischung? Um den Sommer noch mal ausgiebig zu genießen, gibt Suntory Global Spirits Inspirationen für Rezeptkreationen – mit einem ganz besonderen Twist: schmackhafte Drinks in Eisform!



Gerade bei den aktuell hohen Temperaturen verspricht ein fruchtig-spritziges oder cremiges Eis noch mehr Genuss und sorgt für die nötige Abkühlung. Diese unwiderstehlichen Desserts gewinnen dank Suntory Global Spirits an noch mehr Raffinesse und bieten eine kleine Geschmacksexplosion, die echte Genießer:innen begeistert. Das Beste daran? Mit diesen Rezepten der Extraklasse kann der eiskalte Leckerbissen ganz einfach zu Hause zubereitet werden. Einfach die Zutaten nach Maßangabe mischen, die Mischung in eine geeignete Form geben, wie eine Eisschale oder -form und diese im Gefrierschrank kaltstellen. Die Popsicals können direkt genossen werden.



Dieses Eisrezept sorgt weiterhin für genussvolle Sommermomente. Cheers!

FROZEN PFIRISCH BOURBON

500 g frische Pfirsiche

2 Teelöffel frischen Zironensaft

60 Gramm Zucker

80 ml Knob Creek Bourbon

120 ml water