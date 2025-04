Whisky aus der Glenturret Distillery gestohlen

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 4:45 Uhr, wurde bei der Glenturret Distillery eingebrochen. Der oder die Täter stahlen mehrere „hochwertige“ Whiskyflaschen, wie die Police Scotland Tayside auf Facebook mitteilt. Die Polizei gibt weiter an, dass der Whisky in den Flaschen des Glasdesigners Lalique noch immer nicht gefunden wurde. In ihrer Veröffentlichung postete die Polizeit das Bild einer Flasche The Glenturret 25 Years Old, die einen Verkaufspreis von £1,400 (etwa 1.600 €) hat, sowie das Foto einer Flasche „Still Life Spring„. Aufgrund „unvorhergesehener Umstände“ wurde die Brennerei am Samstag dann für Besucher geschlossen.

Wer Informationen zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der britischen Nummer 101 und dem Aktenzeichen 0709 vom 12. April an die Polizei zu wenden. Alternativ können Sie Informationen anonym an Crimestoppers unter der Nummer 0800 555 111 weitergeben.