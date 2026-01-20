Neu bei Kirsch Import: Vier Signatory 100 Proof, zwei Glenturret und eine bunte Tüte voller Highlights

Mehr als ein Dutzend neue Bottlings, alle Schottland, sind am heutigen Dienstag die Neuheiten bei Importeur und Distributor Kirsch Import.

Hier wie gewohnt alle Details der Abfüllungen:

Intensive Geschmacks-Reise durch den Norden:

Vier Neuheiten aus der Signatory 100 Proof Serie

Single Malts und Single Grains der Signatory 100 Proof Edition werden mit 57,1% vol. abgefüllt – dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann. Was auch zündet? Hohe Prozente treffen dabei auf niedrige Preise.

Mit dem Glen Ord 2016/2025 geht es in den Norden Schottlands. Neun Jahre Reifezeit in First Fill Oloroso Sherry Hogsheads sowie Second Fill Oloroso Sherry Butts verleihen dem Whisky eine saftige Sherry-Prägung – vollmundig, tief und angenehm wärmend.



Nicht allzu weit entfernt, östlich von Inverness, liegen die Wurzeln des Royal Brackla 2014/2025. Ein Mix aus elfjährigen First Fill Oloroso Sherry Hogsheads und Bourbon Barrels sorgt für einen Whisky, der fruchtige Sherry-Einflüsse und süße Bourbon-Aromen harmonisch vereint.



Ebenfalls östlich von Inverness liegt die Linkwood Distillery, deren Whiskys für ihren feinen Apfel-Charakter geschätzt werden. Auch im Linkwood 2012/2025 blitzt diese Frische durch – trotz Reifung in First- und Second Fill Oloroso Fässern, die dem Speysider zusätzliche Tiefe und eine elegante Würze mitgeben.



Nur wenige Autominuten südlich von Linkwood, etwas außerhalb von Elgin, wurde der Benriach 2013/2025 destilliert. Nach zwölf Jahren in First Fill Oloroso Sherry Butts und Bourbon Barrels entstand ein vielschichtiges Aromenspiel aus karamellisierten Früchten, warmen Zitrusnoten, Schokolade und einer fein eingebundenen Gewürzstruktur.

Glen Ord 2016/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #66

9 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogsheads, Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Royal Brackla 2014/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #67

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogsheads & Bourbon Barrels

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Linkwood 2012/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #68

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benriach 2013/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #69

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogsheads & Bourbon Barrels

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Zwei Drams, ein Stil:

Glenturret zwischen Eleganz und sanftem Rauch

Am Barvick Burn, wo die Highlands an Höhe gewinnen, liegt die wohl älteste noch aktive Brennerei Schottlands. Die Glenturret Distillery wurde 1763 erstmalig urkundlich erwähnt. Vermutlich wurde aber bereits viele Jahre zuvor an Ort und Stelle Whisky gebrannt. Die niedrigen, weiß getünchten Gebäude der kleinen Destillerie beheimaten neben hölzernen Washbacks und einer historischen Malzmühle nur zwei Kupferbrennblasen. Produziert wird damit weitestgehend wie vor 250 Jahren. Vor allem: mit Hand und Herz.

Mit der Distillers Dram Edition No.2 zollt Glenturret den Menschen Tribut, die den Whisky prägen. Die limitierte Komposition feiert zwei prägende Köpfe der Brennerei:Kenny Smith und Robert Paterson, deren insgesamt 30-jährige Hingabe den gesamten Prozess der Whiskyherstellung umfasst. Vier Sherry Seasoned Casks bilden die Basis für einen Whisky mit Tiefe und Harmonie, der Trockenfrüchte und Toffee-Apfel, Orangenschale, dunklen Sirup, süße Gewürze und sanften Holzrauch zusammenbringt.



Keine Neuheit, aber jetzt auch bei uns erhältlich: die Distillery-Exclusive-Abfüllung Glenturret 14 y.o. Peat Smoked.Die Kombination aus getorften und ungetroften Destillaten lässt einen wunderbar zugänglichen Dram für alle entstehen, die es feinrauchig mögen.Der angenehm weiche Rauch verbindet sich mit dabei mit Zitrusnoten und Anklängen von Lemon Sponge Cake.

Glenturret Distillers Dram – Edition No.2 – Lightly Peated

Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American & European Oak Sherry Seasoned Casks

1.000 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenturret 14 y.o. Peat Smoke – 2024 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill & Second Fill European Oak Casks

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Wie früher am Kiosk:

Eine bunte Tüte voller Highlights

Wie damals am Kiosk: eine bunte Tüte, prall gefüllt mit kleinen Schätzen, bei denen man nie genau weiß, welches Highlight als Nächstes kommt. Nur dass diesmal keine Brausebonbons rascheln, sondern rare Fässer, limitierte Einzelfassabfüllungen und echte Connaisseur-Drams unabhängiger Abfüller.



Zum Auftakt lodert direkt das Feuer: Der Glen Grant 1966/2025 „The Year of the Fire Horse“ zelebriert das chinesische Mond-Neujahr 2026. Nach 59 Jahren im Refill Sherry Hogshead wurde er in Fassstärke mit noch beachtlichen 51,1% vol. abgefüllt. Im Glas treffen Vanillepudding und geröstete Haselnüsse auf Zimt, Kakao, Sultaninen und herbstlich-würzige Wärme.



Nicht weniger beeindruckend: Der Longmorn 1968/2025, das Connoisseurs Choice Heritage – Bottling #1, ist eine Hommage an George Urquhart und seine Vision, Single Malts aus Brennereien zu zeigen, die man viel zu selten ins Glas bekommt. Nach 56 Jahren im First Fill Sherry Butt duftet der Longmorn nach süßer Mandarine und Rosinenkompott und liefert am Gaumen Orangenmarmelade, dunkle Schokolade und ein Finish, das mit Zigarrenkiste und Tiefe nachhallt.



Seltenheitswert hat der Pulteney 2005/2025 aus Gordon & Macphails Connoisseurs Choice Cask Strength Reihe: 20 Jahre im Refill Sherry Butt, nur 534 Flaschen und abgefüllt mit 56,9% vol. Geschmacklich geht es in Richtung dunkle Trockenfrüchte und Beeren, begleitet von Zimt, Nuss und einem kraftvollen, leicht herben Finish.

Der Blair Athol 2011/2025 aus der Signatory Vintage Cask Strength Collection durfte 14 Jahre im 1st Fill Ruby Port Hogshead reifen und ist auf nur 296 Flaschen limitiert. Das Ergebnis ist ein Whisky mit saftiger Frucht, portweinigem Charakter und würziger Eiche – vollmundig, rund und wärmend.



Sherry-Fans greifen zum Glenlivet 2006/2025, ebenfalls aus Signatorys Cask Strength Collection. Nach 18 Jahren im 1st Fill Oloroso Sherry Butt zeigt er sichintensiv mit Noten von Trockenfrüchten, Nüssen und dunkler Süße.



Für Islay-Liebhaber steht der Caol Ila 2009/2025 bereit: Nach 15 Jahren im Bourbon Hogshead, trifft in den 259 Flaschen klarer Rauch auf Zitrusfrische und eine maritime Trockenheit, schnörkellos und präzise.



Das exklusive Highlight bildet der Royal Brackla 2013/2025 – von Berry Bros. & Rudd für Kirsch Import in nur 73 Flaschen abgefüllt. Ein Finish im Fino Sherry Octave verleiht ihm eine elegante, trockene Aromatik zwischen Blüten, Apfel, Zitrusschale und einer feinen salzigen Note.

Glen Grant 1966/2025 – Year Of The Fire Horse

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

59 Jahre

Dest.: 06/06/1966

Abgef.: 22/10/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: 2nd Fill Sherry HHD

Fassnr.: 3740

88 Flaschen (insgesamt)

51,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Longmorn 1968/2025

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Heritage

56 Jahre

Dest.: 10/12/1968

Abgef.: 03/11/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: 1st Fill Sherry Butt

Fassnr.: 5833

200 Flaschen (insgesamt)

54,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Pulteney 2005/2025

Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky

Connoisseurs Choice – Cask Strength

20 Jahre

Dest.: 2005

Abgef.: 17/09/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Butt

Fassnr.: 1680

534 Flaschen (insgesamt)

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol 2011/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

14 Jahre

Dest.: 30/09/2011

Abgef.: 03/10/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: 1st Fill Ruby Port HHD

Fassnr.: 3

296 Flaschen (insgesamt)

57,0% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glenlivet 2006/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

18 Jahre

Dest.: 17/10/2006

Abgef.: 02/10/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: 1st Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 901017

611 Flaschen (insgesamt)

59,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Caol Ila 15 2009/2025

Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

15 Jahre

Dest.: 08/12/2009

Abgef.: 07/11/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon HHD

Fassnr.: 322902

259 Flaschen (insgesamt)

55,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Royal Brackla 2013/2025

Berry Bros. & Rudd Highland Single Malt Scotch Whisky

Kirsch Import Exclusive

12 Jahre

Dest.: 2013

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Fino Sherry Cask (Finish)

Fassnr.: 11741

73 Flaschen (insgesamt)

59,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt