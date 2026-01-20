Neu bei Kirsch Import: Vier Signatory 100 Proof, zwei Glenturret und eine bunte Tüte voller Highlights

Mehr als ein Dutzend neue Bottlings, alle Schottland, sind am heutigen Dienstag die Neuheiten bei Importeur und Distributor Kirsch Import.
Hier wie gewohnt alle Details der Abfüllungen:
Intensive Geschmacks-Reise durch den Norden:
Vier Neuheiten aus der Signatory 100 Proof Serie
Single Malts und Single Grains der Signatory 100 Proof Edition werden mit 57,1% vol. abgefüllt – dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann. Was auch zündet? Hohe Prozente treffen dabei auf niedrige Preise.
Mit dem Glen Ord 2016/2025 geht es in den Norden Schottlands. Neun Jahre Reifezeit in First Fill Oloroso Sherry Hogsheads sowie Second Fill Oloroso Sherry Butts verleihen dem Whisky eine saftige Sherry-Prägung – vollmundig, tief und angenehm wärmend.
Nicht allzu weit entfernt, östlich von Inverness, liegen die Wurzeln des Royal Brackla 2014/2025. Ein Mix aus elfjährigen First Fill Oloroso Sherry Hogsheads und Bourbon Barrels sorgt für einen Whisky, der fruchtige Sherry-Einflüsse und süße Bourbon-Aromen harmonisch vereint.
Ebenfalls östlich von Inverness liegt die Linkwood Distillery, deren Whiskys für ihren feinen Apfel-Charakter geschätzt werden. Auch im Linkwood 2012/2025 blitzt diese Frische durch – trotz Reifung in First- und Second Fill Oloroso Fässern, die dem Speysider zusätzliche Tiefe und eine elegante Würze mitgeben.
Nur wenige Autominuten südlich von Linkwood, etwas außerhalb von Elgin, wurde der Benriach 2013/2025 destilliert. Nach zwölf Jahren in First Fill Oloroso Sherry Butts und Bourbon Barrels entstand ein vielschichtiges Aromenspiel aus karamellisierten Früchten, warmen Zitrusnoten, Schokolade und einer fein eingebundenen Gewürzstruktur.
Glen Ord 2016/2025
Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky
100 Proof Edition #66
9 Jahre
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogsheads, Second Fill Oloroso Sherry Butts
57,1% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Royal Brackla 2014/2025
Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky
100 Proof Edition #67
11 Jahre
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogsheads & Bourbon Barrels
57,1% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Linkwood 2012/2025
Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky
100 Proof Edition #68
12 Jahre
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First & Second Fill Oloroso Sherry Butts
57,1% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Benriach 2013/2025
Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky
100 Proof Edition #69
12 Jahre
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogsheads & Bourbon Barrels
57,1% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Zwei Drams, ein Stil:
Glenturret zwischen Eleganz und sanftem Rauch
Am Barvick Burn, wo die Highlands an Höhe gewinnen, liegt die wohl älteste noch aktive Brennerei Schottlands. Die Glenturret Distillery wurde 1763 erstmalig urkundlich erwähnt. Vermutlich wurde aber bereits viele Jahre zuvor an Ort und Stelle Whisky gebrannt. Die niedrigen, weiß getünchten Gebäude der kleinen Destillerie beheimaten neben hölzernen Washbacks und einer historischen Malzmühle nur zwei Kupferbrennblasen. Produziert wird damit weitestgehend wie vor 250 Jahren. Vor allem: mit Hand und Herz.
Mit der Distillers Dram Edition No.2 zollt Glenturret den Menschen Tribut, die den Whisky prägen. Die limitierte Komposition feiert zwei prägende Köpfe der Brennerei:Kenny Smith und Robert Paterson, deren insgesamt 30-jährige Hingabe den gesamten Prozess der Whiskyherstellung umfasst. Vier Sherry Seasoned Casks bilden die Basis für einen Whisky mit Tiefe und Harmonie, der Trockenfrüchte und Toffee-Apfel, Orangenschale, dunklen Sirup, süße Gewürze und sanften Holzrauch zusammenbringt.
Keine Neuheit, aber jetzt auch bei uns erhältlich: die Distillery-Exclusive-Abfüllung Glenturret 14 y.o. Peat Smoked.Die Kombination aus getorften und ungetroften Destillaten lässt einen wunderbar zugänglichen Dram für alle entstehen, die es feinrauchig mögen.Der angenehm weiche Rauch verbindet sich mit dabei mit Zitrusnoten und Anklängen von Lemon Sponge Cake.
Glenturret Distillers Dram – Edition No.2 – Lightly Peated
Highland Single Malt Scotch Whisky
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: American & European Oak Sherry Seasoned Casks
1.000 Flaschen (insgesamt)
46% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Glenturret 14 y.o. Peat Smoke – 2024 Release
Highland Single Malt Scotch Whisky
14 Jahre
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill & Second Fill European Oak Casks
48% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Wie früher am Kiosk:
Eine bunte Tüte voller Highlights
Wie damals am Kiosk: eine bunte Tüte, prall gefüllt mit kleinen Schätzen, bei denen man nie genau weiß, welches Highlight als Nächstes kommt. Nur dass diesmal keine Brausebonbons rascheln, sondern rare Fässer, limitierte Einzelfassabfüllungen und echte Connaisseur-Drams unabhängiger Abfüller.
Zum Auftakt lodert direkt das Feuer: Der Glen Grant 1966/2025 „The Year of the Fire Horse“ zelebriert das chinesische Mond-Neujahr 2026. Nach 59 Jahren im Refill Sherry Hogshead wurde er in Fassstärke mit noch beachtlichen 51,1% vol. abgefüllt. Im Glas treffen Vanillepudding und geröstete Haselnüsse auf Zimt, Kakao, Sultaninen und herbstlich-würzige Wärme.
Nicht weniger beeindruckend: Der Longmorn 1968/2025, das Connoisseurs Choice Heritage – Bottling #1, ist eine Hommage an George Urquhart und seine Vision, Single Malts aus Brennereien zu zeigen, die man viel zu selten ins Glas bekommt. Nach 56 Jahren im First Fill Sherry Butt duftet der Longmorn nach süßer Mandarine und Rosinenkompott und liefert am Gaumen Orangenmarmelade, dunkle Schokolade und ein Finish, das mit Zigarrenkiste und Tiefe nachhallt.
Seltenheitswert hat der Pulteney 2005/2025 aus Gordon & Macphails Connoisseurs Choice Cask Strength Reihe: 20 Jahre im Refill Sherry Butt, nur 534 Flaschen und abgefüllt mit 56,9% vol. Geschmacklich geht es in Richtung dunkle Trockenfrüchte und Beeren, begleitet von Zimt, Nuss und einem kraftvollen, leicht herben Finish.
Der Blair Athol 2011/2025 aus der Signatory Vintage Cask Strength Collection durfte 14 Jahre im 1st Fill Ruby Port Hogshead reifen und ist auf nur 296 Flaschen limitiert. Das Ergebnis ist ein Whisky mit saftiger Frucht, portweinigem Charakter und würziger Eiche – vollmundig, rund und wärmend.
Sherry-Fans greifen zum Glenlivet 2006/2025, ebenfalls aus Signatorys Cask Strength Collection. Nach 18 Jahren im 1st Fill Oloroso Sherry Butt zeigt er sichintensiv mit Noten von Trockenfrüchten, Nüssen und dunkler Süße.
Für Islay-Liebhaber steht der Caol Ila 2009/2025 bereit: Nach 15 Jahren im Bourbon Hogshead, trifft in den 259 Flaschen klarer Rauch auf Zitrusfrische und eine maritime Trockenheit, schnörkellos und präzise.
Das exklusive Highlight bildet der Royal Brackla 2013/2025 – von Berry Bros. & Rudd für Kirsch Import in nur 73 Flaschen abgefüllt. Ein Finish im Fino Sherry Octave verleiht ihm eine elegante, trockene Aromatik zwischen Blüten, Apfel, Zitrusschale und einer feinen salzigen Note.
Glen Grant 1966/2025 – Year Of The Fire Horse
Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky
59 Jahre
Dest.: 06/06/1966
Abgef.: 22/10/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: 2nd Fill Sherry HHD
Fassnr.: 3740
88 Flaschen (insgesamt)
51,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Longmorn 1968/2025
Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky
Connoisseurs Choice – Heritage
56 Jahre
Dest.: 10/12/1968
Abgef.: 03/11/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: 1st Fill Sherry Butt
Fassnr.: 5833
200 Flaschen (insgesamt)
54,3% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Pulteney 2005/2025
Gordon & MacPhail Highland Single Malt Scotch Whisky
Connoisseurs Choice – Cask Strength
20 Jahre
Dest.: 2005
Abgef.: 17/09/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Refill Sherry Butt
Fassnr.: 1680
534 Flaschen (insgesamt)
56,9% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Blair Athol 2011/2025
Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky
Cask Strength Collection
14 Jahre
Dest.: 30/09/2011
Abgef.: 03/10/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: 1st Fill Ruby Port HHD
Fassnr.: 3
296 Flaschen (insgesamt)
57,0% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Glenlivet 2006/2025
Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky
Cask Strength Collection
18 Jahre
Dest.: 17/10/2006
Abgef.: 02/10/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: 1st Fill Oloroso Sherry Butt
Fassnr.: 901017
611 Flaschen (insgesamt)
59,5% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Caol Ila 15 2009/2025
Signatory Vintage Islay Single Malt Scotch Whisky
Cask Strength Collection
15 Jahre
Dest.: 08/12/2009
Abgef.: 07/11/2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: Bourbon HHD
Fassnr.: 322902
259 Flaschen (insgesamt)
55,6% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Royal Brackla 2013/2025
Berry Bros. & Rudd Highland Single Malt Scotch Whisky
Kirsch Import Exclusive
12 Jahre
Dest.: 2013
Abgef.: 2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Fino Sherry Cask (Finish)
Fassnr.: 11741
73 Flaschen (insgesamt)
59,3% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt