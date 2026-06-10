Elijah Craig bringt 21 Year Old Single Barrel Bourbon wieder auf den Markt

Vorerst nur in den USA, später aber auch „in ausgewählten Märkten“ wird man die Wiederveröffentlichung des Elijah Craig 21 Year Old Single Barrel Bourbon finden (in den USA ab 14. Juni), wie The Whisky Wire berichtet. Der 21jährige wird neben dem 15yo und dem 18yo stehen und damit die Top-Qualität der Reihe bilden.

Der Elijah Craig 21 Year Old Single Barrel Bourbon aus der Heaven Hill Distillery wird mit 47% vol. Alkoholstärke abgefüllt und stammt aus ausgekohlten amerikanischen Eichenfässern. Seine Tasting Notes beschreiben Aromen von gerösteter Eiche, Leder und komplexen Gewürzen in der Nase, gefolgt von Noten von Milchschokolade, gerösteten Nüssen, gebranntem Karamell, gereifter Eiche, Melasse, kohlige Eindrücke von den ausgebrannten Fässern und pfeffrigen Gewürzen am Gaumen.

Master Distiller Conor O’Driscoll sagt über ihn:

“Elijah Craig 21-Year-Old Single Barrel Bourbon is a sophisticated, more mature sibling to our vaunted Single Barrel collection and becomes our oldest age-statement expression currently available. Our fans have been waiting for a new release aged for more than 20 years, and this won’t disappoint. Expect the signature warm spice that Elijah Craig is known for, along with new layers that reveal the transformative power of extended maturation.”

Die Abfüllung ist vom 14. Juni an in der Heaven Hill Bourbon Experience in Louisville, Kentucky, zu kaufen, zum Preis von 299,99 Dollar. Später wird er dann weiter distribuiert werden.