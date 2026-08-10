Als WU DRAM CLAN veröffentlichen Sebastian Jaeger, Takesado Oji und Boris Borissov außergewöhnliche Einzelfässer und exklusive Kooperationen mit renommierten Destillerien und Produzenten. Innerhalb der Maker’s Mark Private Selection erschienen bisher zwei WU DRAM CLAN Bottlings, die sie ausschließlich für den asiatischen Markt ausgewählten. Nun kündigt sich mit „INFERNO“ erstmals eine dieser Abfüllungen für den europäischen Markt. Im Dezember 2025 entwickelte der WU DRAM CLAN gemeinsam mit dem Team von Maker’s Mark die Rezeptur für die erste europäische Private Selection des Clans. Diese ist ab dem 14. August über das WDC Händler Netzwerk erhältlich, alle Details und Einzelheiten sowie Tasting Notes zu Maker’s Mark Private Selection „INFERNO“ des WU DRAM CLAN erfahren Sie hier in der Pressemitteilung des Clans:

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WU DRAM CLAN präsentiert Maker’s Mark Private Selection „INFERNO“

Mit „INFERNO“ präsentiert der WU DRAM CLAN seine dritte eigene Maker’s Mark Private Selection – und erstmals eine dieser Abfüllungen für den europäischen Markt.

Kehl, 10 August 2026 | Die beiden vorherigen Private Selections des WU DRAM CLAN wurden ausschließlich für den asiatischen Markt ausgewählt und dort veröffentlicht[Heaven & Earth]. Mit INFERNO kommt nun erstmals eine eigene Maker’s Mark Private Selection des Clans nach Europa. Ausgewählt wurde sie im Dezember 2025 direkt bei Maker’s Mark in Loretto, Kentucky.

Maker’s Mark zählt zu den Pionieren des Private-Selection-Programms und bietet mit diesem Konzept die Möglichkeit, den Charakter eines vollständig gereiften Maker’s Mark Bourbons durch die gezielte Auswahl verschiedener Eichenstaves individuell weiterzuentwickeln. Zehn Staves bilden dabei die jeweilige Rezeptur, aus der sich mehr als 1.000 unterschiedliche Kombinationen ergeben können.

Die Idee hinter INFERNO

Im Dezember 2025 reiste der WU DRAM CLAN nach Loretto, Kentucky, um gemeinsam mit dem Team von Maker’s Mark die Rezeptur für die erste europäische Private Selection des Clans zu entwickeln.

Das Ziel war von Beginn an klar: INFERNO sollte nicht einfach ein intensiverer klassischer Maker’s Mark werden. Gesucht wurde ein dunklerer, würzigerer und strukturierter Bourbon mit ausgeprägten Röstaromen und Tiefe, der gleichzeitig die charakteristische Balance und den weichen Stil von Maker’s Mark bewahrt.

Nach der Verkostung der unterschiedlichen Möglichkeiten fiel die Wahl auf folgende Kombination:

0 × Baked American Pure 2

2 × Seared French Cuvée

3 × Maker’s 46

3 × Roasted French Mocha

2 × Toasted French Spice

Eine Besonderheit dieser Zusammenstellung ist der konsequente Fokus auf französische Eiche. Alle zehn für INFERNO verwendeten Staves basieren auf French Oak. Auf Baked American Pure 2 – die Variante aus amerikanischer Eiche – wurde bewusst vollständig verzichtet.

Damit sollte zusätzliche, vordergründige Süße nicht im Mittelpunkt stehen. Stattdessen konzentriert sich INFERNO auf die Eigenschaften der französischen Eiche: Würze, Struktur, Röstaromen, dunkle Schokolade und eine kräftigere Holzaromatik.

Neun Wochen im Limestone Cellar

Nach der Zusammenstellung der Rezeptur begann die eigentliche Nachreifung. INFERNO verbrachte weitere neun Wochen im Limestone Cellar von Maker’s Mark.

Der beeindruckende Reifekeller wurde tief in den Kalkstein des Geländes geschlagen und bietet besonders konstante Bedingungen für diesen letzten Reifeschritt. Hier bekommt der Bourbon Zeit, mit den zehn eingesetzten Staves zu interagieren und die unterschiedlichen Einflüsse der französischen Eiche miteinander zu verbinden.

Die einzelnen Staves übernehmen dabei unterschiedliche Aufgaben:

Seared French Cuvée bringt Struktur, dunkles Karamell und geröstete Eiche.

Maker’s 46 sorgt für Würze, dunkle Früchte und zusätzliche Tiefe.

Roasted French Mocha prägt die dunklere Seite von INFERNO mit Kakao, geröstetem Kaffee, Toffee und bittersüßer Schokolade.

Toasted French Spice ergänzt Wärme und Würze mit Noten von Zimt, Nelke und Muskat.

Gemeinsam bilden sie das Aromaprofil, das schließlich auch zum Namen der Abfüllung führte: INFERNO.

Dunkel, würzig und intensiv

Das Ergebnis ist ein außergewöhnlich vielschichtiger Kentucky Straight Bourbon Whiskey.

In der Nase zeigen sich dunkles Toffee, karamellisierter Zucker, Kakao und gerösteter Kaffee, begleitet von warmen Gewürzen und dunkleren Fruchtnoten.

Am Gaumen verbindet sich die typische weiche Textur von Maker’s Mark mit Bitterschokolade, kräftigen Röstaromen, Espresso und einer markanten Würze. Zimt, Nelke und Muskat treffen auf dunkles Karamell und französische Eiche.

Der lange Nachklang bleibt würzig und wärmend, mit Kakao, Röstaromen und einer trockener werdenden Eichenstruktur.

INFERNO zeigt damit eindrucksvoll, welches Potenzial im Private-Selection-Programm von Maker’s Mark steckt.

„Vor Ort wird schnell spürbar, mit welcher Leidenschaft und Präzision bei Maker’s Mark gearbeitet wird. Die Brennerei wird häufig als zugänglicher Premium-Bourbon wahrgenommen, doch das Private-Selection-Programm zeigt eindrucksvoll, welches Potenzial in dieser Destillerie steckt. Die Möglichkeit, den Charakter eines Whiskeys über die Auswahl der Staves so gezielt zu formen und ihn anschließend im beeindruckenden, tief in den Kalkstein geschlagenen Limestone Cellar nachreifen zu lassen, macht dieses Programm zu etwas ganz Besonderem. Für uns war schnell klar: Für unsere erste Private Selection für Europa wollten wir einen Maker’s Mark erschaffen, der deutlich unsere eigene Handschrift trägt.“ Sebastian Jaeger, WU DRAM CLAN

Maker’s Mark Private Selection „INFERNO“

Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Dritte Maker’s Mark Private Selection des WU DRAM CLAN

Erste WU DRAM CLAN Private Selection für Europa

Ausgewählt im Dezember 2025 in Loretto, Kentucky

Über sechs Jahre gereift

Neun Wochen Nachreifung im Limestone Cellar

Stave Profile:

0 × Baked American Pure 2

2 × Seared French Cuvée

3 × Maker’s 46

3 × Roasted French Mocha

2 × Toasted French Spice

55,4 % vol.

270 Flaschen

Ungefärbt

Nicht kühlfiltriert

UVP: 119,90 €

Release: 14. August 2026 über das WDC Händler Netzwerk

https://www.wudramclan.de/dealer/

Über den WU DRAM CLAN

Der WU DRAM CLAN wurde 2018 von Sebastian Jaeger, Takesado Oji und Boris Borissov gegründet. Als unabhängiger Abfüller steht der Clan für außergewöhnliche Einzelfässer und exklusive Kooperationen mit renommierten Destillerien und Produzenten.

Im Mittelpunkt stehen persönliche Beziehungen zu den Menschen hinter den Spirituosen, gemeinsame Reisen und die Suche nach Abfüllungen mit eigenständigem Charakter.

Neben Whisky veröffentlicht der WU DRAM CLAN ausgewählte Abfüllungen aus den Bereichen Rum, Rhum Agricole, Cognac und Armagnac.