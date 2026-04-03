Serge verkostet: Bourbon und amerikanischen Whiskey

Eine Menge Bourbon-Bottlings (und einige amerikanische Whiskeys) hat sich Serge Valentin für seine Verkostung heute eingeschenkt – darunter auch den Tennessee Bourbon von Wu Dran Clan, der trotz seinen 15 Jahren Alter auf der Messe in Nürnberg für unter 50 Euro verkauft wurde (und das natürlich sehr schnell). Aber auch einen aktuellen Eagle Rare oder einen Westland sowie ein Old Crow aus den 60ern finden wir heute unter den Samples.
Resultat der Verkostung: 80-89 Punkte – hier auch in unserer Tabelle zu sehen:
|Abfüllung
|Punkte
|Slipknot No.9 Iowa Whiskey (45%, OB, USA, +/-2021)
|83
|Old Cassidy (61.5%, OB, Rare Character Whiskey Co., Kentucky Straight Bourbon)
|85
|Heaven Hill 15 yo 2009/2025 (61.5%, The Whisky Blues, The Milwaukee’s Club, Kentucky Straight Bourbon, barrel, cask #3448521A, 243 bottles)
|88
|Tennessee Bourbon 2021/2025 (55.6%, Spirit of the Day, #8, 195 bottles)
|86
|Old Crow ‘Traveler Fifth’ (86 proof, OB, Kentucky straight bourbon, 1960s)
|89
|Eagle Rare 12 yo (47.5%, OB, Kentucky Straight Bourbon, +/-2025)
|80
|Shenk’s Homestead Sour Mash (45.6%, OB, Kentucky Sour Mash, batch #L25E1902, 2,371 bottles, 2025 release)
|83
|Tennessee 15 yo 2011/2026 (56.4%, Wu Dram Clan, The Liquid Crew)
|85
|Bardstown Bourbon Company 8 yo (64.6%, OB, The Whisky Exchange exclusive, Single Barrel Bourbon, 2026)
|81
|Westland 9 yo (56.5%, The Whiskey Trail, Elixir Distillers, peated American single malt, first fill bourbon barrels, 817 bottles, 2025)
|84