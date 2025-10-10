Es ist soweit: In den USA ist die neue Buffalo Trace Antique Collection 2025 erschienen, und – wie von uns bereits angekündigt – ist auch die erste neue und zusätzliche Abfüllung seit mehr als 20 Jahren dabei: der Colonel E. H. Taylor Bottled-in-Bond Bourbon.

Upscaled with Gigapixel v1.0.2. 1500×1000 => 1920×1280 (1.28x) Model: Low Resolution V2, denoise: 0.031743707164605894, sharpen: 0.4558406576033479, decompression: 0.5927610108692956

In diesem Jahr besteht die Sammlung aus folgenden Abfüllungen:

Colonel E. H. Taylor Bottled-in-Bond Bourbon – 15 Jahre und 4 Monate gereift, 50% vol. Alkoholstärke

– 15 Jahre und 4 Monate gereift, 50% vol. Alkoholstärke Eagle Rare 17 Year Old – 18 Jahre und 4 Monate gereift, 50,5% vol. Alkoholstärke

– 18 Jahre und 4 Monate gereift, 50,5% vol. Alkoholstärke George T. Stagg – 15 Jahre und 4 Monate gereift, 71,4% vol. Alkoholstärke (kein Tippfehler)

– 15 Jahre und 4 Monate gereift, 71,4% vol. Alkoholstärke (kein Tippfehler) Sazerac 18 Year Old – 18 Jahre und 5 Monate gereift, 45% vol. Alkoholstärke

– 18 Jahre und 5 Monate gereift, 45% vol. Alkoholstärke Thomas H. Handy – 6 Jahre gereift, 64,9% vol. Alkoholstärke

– 6 Jahre gereift, 64,9% vol. Alkoholstärke William Larue Weller – 14 Jahre gereift, 64,5% vol. Alkoholstärke

Für detaillierte Tasting Notes empfehlen wir den Artikel auf Forbes – dort wird jede Abfüllung geschmacklich beschrieben.

Die einzelnen Flaschen kosten regulär im US-Handel jeweils 149,99 Dollar – sie sind allerdings a) sehr limitiert und b) selten regulär im Handel zu finden. Wer eine oder mehrere davon für seine Sammlung haben will, braucht wie immer jede Menge Glück dafür…