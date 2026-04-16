Eagle Rare 30 Year Old – der älteste Whisky von Buffalo Trace in Kooperation mit Bonhams

Die Buffalo Trace Distillery hat mit dem Eagle Rare 30yo den ältesten Whisky aus der Destillerie veröffentlicht – und sowohl ihn als auch 14 andere Lots von Eagle Rare kann man zwischen dem 24. April und den 8. Mai bei einer Online-Auktion bei Bonhams ersteigern.

Mehr über alle Lots und den 30 Jahre alte Eagle Rare dürfen wir Ihnen hier in einer deutschsprachigen Pressemitteilung vorstellen – samt einer Galerie von Bildern der zur Versteigerung kommenden Whiskeys:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Bonhams kooperiert mit Buffalo Trace, um Eagle Rare 30 Year Old vorzustellen – den ältesten Whisky der amerikanischen Destillerie

Anlässlich der Einführung von Eagle Rare 30, dem bislang ältesten Bourbon der Buffalo Trace Distillery, präsentiert Bonhams eine kuratierte Online-Auktion mit einigen der seltensten und begehrtesten amerikanischen Whiskeys der weltweit meistprämierten Destillerie.



Die Auktion läuft vom 24. April bis zum 8. Mai 2026 auf bonhams.com und umfasst neben der ersten und zweiten jemals produzierten Flasche Eagle Rare 30 auch eine Auswahl einzelner Lots sowie kuratierter Sammlungen aus dem gesamten Eagle-Rare-Portfolio – darunter die 10-, 12- und 17-jährigen Abfüllungen. Ergänzt wird das Angebot durch exklusive Erlebnisse sowie eine luxuriöse Übernachtung in der historischen Destillerie in Kentucky. Diese Auktion stellt einen seltenen Moment für Sammler dar, da besonders lange gereifter Bourbon äußerst selten ist. Aufgrund der extremen klimatischen Bedingungen in Kentucky erreichen nur sehr wenige Fässer eine Reifezeit von 30 Jahren. Eagle Rare 30 markiert daher einen bedeutenden Meilenstein – sowohl für die Buffalo Trace Distillery als auch für den amerikanischen Whiskey insgesamt.

„Die globalen Teams von Bonhams fühlen sich geehrt, mit einer so ikonischen Marke wie Buffalo Trace bei dieser exklusiven Auktion zum Launch von Eagle Rare 30 zusammenzuarbeiten. Destilliert im experimentellen Warehouse P, wo Zeit und Umweltbedingungen an ihre Grenzen geführt werden, repräsentiert dieser außergewöhnliche Whiskey die Spitze der Eagle-Rare-Kollektion. Gleichzeitig unterstreicht er die Stärke unserer globalen Plattform mit Veranstaltungen auf drei Kontinenten in unseren Bonhams-Niederlassungen, die in dieser Online-Auktion ihren Höhepunkt finden.“

führt Amayès Aouli, Global Head of Bonhams Wine & Spirits, aus.

Angetrieben von der Überzeugung, dass der beste Whiskey der Welt noch nicht geschaffen wurde, hat Buffalo Trace über Jahrzehnte hinweg die Grenzen der Reifung in den USA erweitert. Eagle Rare 30 baut auf Eagle Rare 25 auf; beide stammen aus dem Warehouse P – einem von zwei experimentellen Lagerhäusern der Destillerie, die speziell darauf ausgelegt sind, den Reifeprozess zu verlangsamen und kontrollierter zu gestalten.

Warehouse P wurde entwickelt, um zu untersuchen, ob eine verlängerte Reifung Bourbon ähnlich positiv beeinflussen kann wie in gemäßigteren Klimazonen wie Japan, Schottland oder Irland. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger Reifeverlauf, der mit Eagle Rare 25 und 30 zwei Abfüllungen hervorgebracht hat, die das Potenzial dieser Kategorie neu definieren.

„Bei Eagle Rare 25 und 30 geht es nicht nur um Zeit, sondern darum, was Zeit hervorbringt“,

erklärt Master Distiller Harlen Wheatley. Das Klima in Kentucky erschwert eine lange Reifung erheblich, doch die Bedingungen im Warehouse P ermöglichen es, diese Einflüsse zu steuern und gleichzeitig die feinen Nuancen zu bewahren. Harlen Wheatley ergänzt, dass wahre Reife weit mehr ist als nur eine Frage der Jahre. Über Jahrzehnte hinweg wird der Charakter des Whiskeys durch das Zusammenspiel von Eiche, Fassauskohlung (char) und Umgebung geprägt. Durch eine sorgfältige Begleitung und präzise Überwachung des Reifeprozesses konnten eine außergewöhnliche Milde und Komplexität erreicht werden – und damit etwas wirklich Besonderes entstehen.

Seit 1989 in der Buffalo Trace Distillery destilliert, hat sich Eagle Rare zu einer der renommiertesten und gefragtesten Kollektionen des Hauses entwickelt. Das Portfolio reicht vom klassischen 10-Year-Old bis hin zu den seltenen 25- und dem neu eingeführten 30-Year-Old – Altersstufen, die eher mit Scotch Whisky als mit Bourbon assoziiert werden. International wurde die Marke vielfach ausgezeichnet, darunter mit rekordverdächtigen fünf Double-Gold-Medaillen bei der San Francisco World Spirits Competition sowie weiteren Gold- und Kategorie-Auszeichnungen bei der International Wine & Spirit Competition und der International Spirits Challenge.

AUKTIONSHIGHLIGHTS (INSGESAMT 15 LOTS)

Lot 1: Die erste jemals produzierte Flasche Eagle Rare 30 Year Old, kombiniert mit einem privaten Single-Barrel-Tasting (bis zu fünf Buffalo-Trace-Bourbons), wahlweise in der Buffalo Trace Distillery in Frankfort, Kentucky, oder im Tasting Room in London (Covent Garden).

Schätzung: £9.000- 13.000 ($10,000 – $13,000).

Lot 2: Je eine Flasche aus der gesamten Eagle-Rare-Kollektion: 10-, 12- und 17-Year-Old (3 × 700 ml), Double Eagle Very Rare, 25-Year-Old sowie die zweite produzierte Flasche des 30-Year-Old (3 × 750 ml in der charakteristischen Verpackung). Sowie einer luxuriösen Übernachtung in der exklusiven Stagg Lodge (VIP, nur auf Einladung) mit Blick auf das historische Gelände.

Schätzung: £20.000- 30.000 ($27,000 – $40,000).

Lot 3: Je eine 700-ml-Flasche Eagle Rare 17, 12 und 10 Years Old sowie ein Eagle Rare 10 Single Barrel Pick Erlebnis, wahlweise in der Buffalo Trace Distillery in Frankfort, Kentucky, oder in der Buffalo Trace Distillery London.

Schätzung: £7.000- 10.000 ($9,000 – $13,500).

Lots 4–5: Je eine 700-ml-Flasche Eagle Rare 17-Year-Old aus der Buffalo Trace Antique Collection 2025. Schätzung: £800-1.300 ($1,000 – $1,700).

Lots 6–10: Jeweils ein 6er-Case Eagle Rare 12-Year-Old (6 × 700 ml). Schätzung: £700- 1.000 ($950 – $1,300).Lots 11–15: Jeweils ein 6er-Case Eagle Rare 10-Year-Old (6 × 700 ml). Schätzung: £200- 400 ($260 – $530).