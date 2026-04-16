Whisky im Bild: Besuch bei Brennblasen-Hersteller Carl in Eislingen

Es gibt deutsche Brennereien, die mit schottischer Brenntechnik arbeiten – aber es gibt auch schottische und irische Brennereien, die sich für Equipment made in Germany entschieden haben. Einer der bekanntesten Hersteller für Brennerei- und Brauereiausstattung ist der in Eislingen bei Göppingen ansässige Hersteller, die CARL GmbH.

Produktionen wie diese sind eigentlich nicht öffentlich zugänglich, umso mehr freut es uns, dass es unserem Leser Kurt Rottenfusser gelungen ist, einen Blick in die Anlagen zu werfen und uns dazu einen Artikel mit Bildern von CARL für Sie zukommen zu lassen. Herzlichen Dank an ihn, und auch herzlichen Dank an die Forma CARL für ihre Offenheit und ihr Entgegenkommen!

Jetzt noch viel Spaß bei der Lektüre und dem Betrachten der Bilder.

Gastartikel Autor: Kurt Rottenfusser

Besuch bei Carl in Eislingen

„Warum denn in die Ferne reisen wenn das Gleiche ist so nahe?“

Nachdem ich schon des Öfteren versucht hatte eine Besichtigung bei Forsyth in Rothes zu bekommen und es jeweils abgelehnt wurde, hatte ich nunmehr die Gelegenheit die Fa. Carl in Eislingen bei Göppingen zu besichtigen. Möglich wurde das durch den GF und Mitgesellschafter Herrn Alexander Plank. Hierfür vielen Dank.

Die Fa. Carl wurde 1869 in Göppingen gegründet und zog 2004 in die heutigen Produktionsräume in Eislingen.

Die Fa. beschäftigt ca. 20 Mitarbeiter und stellt Destillierapparate für Whisk(e)y, Rum, Gin, Armagnac, Aquavit etc. her. Die Brennblasen reichen von 50l bis 15.000l und können einen Durchmesser von bis 3m haben. Auch Coffee Stills sind im Programm.

Sie ist weltweit tätig und hat z.B. folgende Destillerien ausgerüstet.

In Irland: Echinville, Rademon, Dublin Liberty und Boatyard (Gin)

und Boatyard (Gin) In Schottland: Aribikie, Glasgow Distilling Cpmpany und die neue Luss Distillery

Auf Grund des im Moment rückläufigen Alkoholverbrauches hat man zwar einen noch befriedigenden Auftragsbestand ist aber um jeden neuen Auftrag froh.

Ebenfalls Sorgen macht der Kupfermarkt. So muss im Moment das Kupfer ca. 1 Jahr im Voraus bestellt werden. Die „Kupferbleche“ sind in der Regel 4 bis 6mm dick und in Plattenform. Der Preis für 6 Tonnen liegt im Moment bei ca. € 100.000,00

Das größte Objekt ist im Moment eine Rumdestillieranlage für einen deutschen Wein-, Whisky- und Rumhändler.