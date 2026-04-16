TTB-Neuheiten: Torabhaig The Chicago Series für Delilah’s

Wer Chicago kennt und whiskyaffin ist, der kennt auch die wohl berühmteste Whiskybar der Stadt, Delilah’s (den Bericht von unserem Besuch dort finden Sie samt einigen Fotos hier). Für diese Bar gibt es immer wieder einmal Sonderabfüllungen von Destillerien und Bottlern (so zum Beispiel von Compass Box) – und jetzt hat sich die Brennerei Torabhaig auf Skye mit drei Abfüllungen dazugesellt. Die beiden jetzt aufgetauchten Bottlings gibt es nur in der Bar in Chicago zu kaufen, Torabhaig-Afficionados werden aber sicher Wege finden, diese irgendwie zu ergattern und der Sammlung hinzuzufügen.

Die drei Bottlings sind am 7. März 2018. am 19. April 2018 und am 23. Mai 2019 destilliert worden, alle drei vorvorgestern, am 13. April 2026 abgefüllt. Die älteste Abfüllung kam mit 59,9% vol. Alkoholstärke in die Flasche und stammt aus schottischer (!) Eiche, die zweitälteste aus amerikanischer Eiche mit 58,7% vol Alkoholstärke, die jüngere mit 64,2% vol. aus französischer Eiche. Und hier sind die Label der Delilah’s 33, die zum 33. Geburtstag der Bar aufgelegt wurden: