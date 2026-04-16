Annandale Distillery nutzt als weltweit erste Brennerei überschüssige Windenergie für den Destillationsprozess

Schottland produziert – wie manche andere Länder auch, zu manchen Zeiten mehr Windenergie als das Netz aufnehmen und verbrauchen kann. In so einem Fall müssen sogar Windparks abgeschaltet werden, obwohl sie CO2-neutrale Energie liefern könnten.

CO2-neutrale Energie ist aber etwas, das Brennereien in großer Menge gebrauchen können, da sie ja bis 2024 als gesamter Industriezweig „Zero-Carbon“-Whisky herstellen wollen. So auch die in den schottischen Lowlands gelegene Annandale Distillery. Sie nutzt nun in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Energy3 und dem Hersteller von industriellen Heizkesseln, Cochran, eine neue Technologie, um diesen überschüssigen Strom direkt aus dem Netz zu beziehen, wenn er im Überfluss vorhanden ist, und ihn als Wärme zwischenzuspeichern. Der Mitbegründer der Annandale Distillery, David Thomson, sagt dazu:

“This is a first – not just for the whisky industry or Scotland, but globally. Heat-intensive industries like ours are under increasing pressure to decarbonise, and solutions that can deliver high-temperature heat without fossil fuels have been hard to find. The fact that it does so economically, while also helping tackle the rising costs of balancing the electricity system, makes it incredibly powerful.”

Durch dieses Verfahren, mit dem aus der gespeicherten Wärme im Kessel von Cochran Hochdruckdampf zur Befeuerung der Stills erzeugt wird, können bis zu 100 % der fossilen Brennstoffe, die üblicherweise für die Hitzeerzeugung in der Brennerei benötigt werden, ersetzt werden. Man wird hier also sehr effizient CO2-neutral.

Die eingesetzte Technologie, die nur ein Teil des CO2-neutralen Fahrplans der Annandale Distillery ist, kann aber auch in anderen Industriezweigen eingesetzt werden und ist laut Markus Rondé, dem CEO von Energy3 aus Edinburgh, eine universelle Lösung, die zudem Kosten spart: