Annandale Distillery testet Exergy3, eine neue Technologie des Energiespeicherns

Eine neue thermische Energiespeichertechnologie könnte dazu beitragen, fossile Brennstoffe zu ersetzen. Für einen Versuch erhält Exergy3 vom Department for Energy Security & Net Zero £3.6 Millionen (über 40 Millionen €). Und wird in der Annandale Distillery eine Demonstrationsmaschine in der Herstellung eines klimaneutralen Whiskys einsetzen.

Das neue Spin-out Exergy3 der University of Edinburgh hat eine „Dekarbonisierungsmaschine“ entwickelt, die nach Angaben des Teams von Exergy3 bis zu 100 Prozent der derzeit in Hochtemperatur-Industrieprozessen verwendeten fossilen Brennstoffe ersetzen kann. Das modulare Energiespeichersystem von Exergy3 bezieht überschüssige erneuerbare Energie aus dem Stromnetz und speichert diese bei Temperaturen von bis zu 1200 °C mit minimalen Energieverlusten, wie unter Edinburgh Innovations auf der Website der University of Edinburgh zu lesen ist. Das Team sagt, dass ihre Technologie bis zu 36 MWh Wärmeenergie auf der relativ kleinen Stellfläche eines 40-Fuß-Schiffscontainers speichern kann und außerdem problemlos vor Ort transportiert und installiert werden kann.

Professor David Thomson, Miteigentümer der Annandale Distillery, sagte:

„Our distillery is on a journey towards net zero. Being able to raise all of the steam we need via green electricity would be a massive step forward for us, and for the Scotch whisky industry as a whole. We look forward to partnering with Exergy3 on delivering this really important project.”