Auch die taiwanesischen Whiskys von Kavalan konnten bei der diesjährigen San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) überzeugen und erhielten einige Auszeichnungen und Medaillen. Welche Abfüllungen welchen Award erhielt, können Sie in der Presseaussendung lesen, die wir von Vienna Distribution erhalten haben:

KAVALAN GEWINNT „BEST OF CLASS“ IN SAN FRANCISCO

Solist ex-Bourbon wird zu bestem Whisky seiner Kategorie bei der San Francisco World Spirits Competition gewählt

Wien, 29.06.2023 – Kavalan’s Solist ex-Bourbon Cask wurde bei der diesjährigen San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) als “Best of Class Other Single Malt” ausgezeichnet.

“Best Of Class Other Single Malt Whisky”:

• Kavalan Solist ex-Bourbon Cask

Insgesamt zwei Kavalan Whiskies haben es in die “Best Other Single Malt Finalists” geschafft:

• Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask

Darüber hinaus gewann Kavalan in der vorausgehenden Runde insgesamt fünf „Double Gold„

Medaillen für folgende Abfüllungen:

• Solist ex-Bourbon Single Cask

• Triple Sherry Cask

• Classic Single Malt

• Solist Oloroso Sherry Cask

• Solist Vinho Barrique

Über die SFWSC:

Die San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) ist eine hoch angesehene, jährlich stattfindende Veranstaltung, die in der Spirituosenbranche Maßstäbe für Exzellenz setzt. Mit Hilfe von Expertenjurys und Blindverkostungen werden herausragende Spirituosen aus der ganzen Welt

ausgezeichnet, die in einem prestigeträchtigen und unparteiischen Wettbewerb die besten handwerklichen Fertigkeiten und Innovationen präsentieren.