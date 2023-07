Als Jackie Cola ist es in den Sprachgebrauch eingegangen, nun gibt es das beliebte Getränk endlich auch offiziell als Ready-To-Drink (RTD) Variante, sowohl als JACK DANIEL’S & Coca-Cola als auch als JACK DANIEL’S & Coca-Cola Zero. Der offizielle Launch im Lebensmittelhandel, an Tankstellen und in Convenience Shops erfolgt im September.

Hier alle Infos dazu:

Zwei legendäre Marken in einem Ready-to-Drink: Brown-Forman Deutschland launcht JACK DANIEL’S & Coca-Cola

Hamburg, 24. Juli 2023 – Letztes Jahr wurde die globale Vereinbarung der beiden Markenikonen verkündet, nun ist es soweit: Brown-Forman Deutschland bringt den weltbekannten Barklassiker als JACK DANIEL’S & Coca-Cola Ready-to-Drink (RTD) auf den Markt. Erstmals wird der JACK DANIEL’S Premix nun auch als Variante mit Coca-Cola Zero angeboten.

„Als Longdrink haben sie Geschichte geschrieben und sind der weltweite Barcall Nummer eins”, so Tanja Steffen, Marketing Direktorin Brown-Forman Deutschland und Tschechien. In ihren Kategorien – Spirituosen beziehungsweise Softdrinks – sind JACK DANIEL’S und Coca- Cola die Nummer eins auf der Liste der Top 100 wertvollsten globalen Marken (Interbrand Studie 2022). Im deutschen Markt zeigt die spirituosenbasierte RTD Kategorie ein Absatzplus von fast 15 Prozent. Die positive Entwicklung wird von den JACK DANIEL’S RTDs getrieben, die um gut 13 Prozent wachsen.*

Die Verpackung vereint die ikonischen Merkmale beider Marken – das schwarze Design von JACK DANIEL‘S Old No.7 und das rote Coca-Cola-Logo in klassischer Spencer-Schrift – und ist Sinnbild für deren hohen Qualitätsanspruch.

JACK DANIEL’S & Coca-Cola und JACK DANIEL’S & Coca-Cola Zero (10 Prozent Alkoholvolumen) wird ab September 2023 bundesweit in allen Kanälen des Lebensmittelhandels sowie in Tankstellen und Convenience Shops in der 330 ml Dose zum unverbindlichen Preis von 3,09 Euro eingeführt und löst sukzessive den bis dato verfügbaren JACK DANIEL’S & Cola RTD ab. Die beiden Premix-Varianten sind ab September 2023 auch im E-Commerce erhältlich.

Brown-Forman Deutschland unterstützt den Launch mit einer reichweitenstarken Medienkampagne. Für den Point of Sale gibt es umfangreiches Material für Zweitplatzierungen sowie Displays mit 96 Dosen und Bodenaufsteller mit 48 Dosen. Zusätzlich wird JACK DANIEL’S & Coca-Cola und JACK DANIEL’S & Coca-Cola Zero in die JACK DANIEL’S Kühlschränke integriert. In der Gastronomie ziehen Aktivierungen in den bundesweiten JACK DANIEL’S Outlets im Rahmen des JACK Fridays Aufmerksamkeit auf den Longdrink-Klassiker.

Sowohl die Dose als auch die Verpackung enthalten – wie alle Ready-to-Drinks im Brown- Forman Deutschland Portfolio – das „Don’t Drink & Drive“ Symbol sowie den Hinweis, dass das Getränk verantwortungsbewusst und nur von Konsumenten ab 18 plus genossen werden sollte.

Weitere Informationen unter JackDaniels.com.