Mit Aaron Snardon bekommt Brown-Forman Deutschland ab morgen, 1. März, einen neuen Finanzdirektor. Er kommt aus der internationalen Gruppe und wird mit seiner Ernennung auch Teil des EU Finance Leadership Teams.

Mehr zu Aaron Snardon und seiner neuen Aufgabe, zu der wir ihm herzlich gratulieren, nachstehend:

Brown-Forman Deutschland mit neuem Finanzdirektor aus globaler Struktur

Hamburg, 29. Februar 2024 – Ab März 2024 übernimmt Aaron Snardon die Rolle des Finanzdirektors für Brown-Forman Deutschland und wird in dem Markt sämtliche Finanzaktivitäten verantworten. Mit seiner Ernennung wird Snardon auch Teil des deutschen sowie des EU Finance Leadership Teams.

Aaron Snardon bringt eine breite und internationale Expertise im Bereich der Finanzen mit. Er begann seine Karriere bei Brown-Forman vor zehn Jahren als Senior Finanzanalyst für die Region Nordamerika, nachdem er zuvor über vier Jahre als Finanzanalyst für UPS in Kentucky/USA tätig war. Sein Zuständigkeitsbereich bei Brown-Forman weitete sich in den Folgejahren aus und er zeichnete die letzten fünf Jahre als Regional Revenue Growth Manager, Director of Finance Operations und zuletzt als Director of Revenue Growth Management für USA und Kanada verantwortlich.

„Wir freuen uns sehr, mit Aaron Snardon einen erfahrenen und engagierten Finanzexperten für unser Deutschland Team dazu zu gewinnen. Seine langjährige Expertise und wertvolle internationale Erfahrung wird dazu beitragen, die Geschäftsstrategie voranzutreiben, unsere Unternehmenskultur zu fördern und die Erfolgsgeschichte unseres Unternehmens fortzusetzen“,

so Maria Navas, Geschäftsführerin Brown-Forman Deutschland.

Die börsennotierte Brown-Forman Corporation wurde 1870 von George Garvin Brown in Louisville, Kentucky, gegründet und zählt heute zu den Top 10 der weltweit führenden Spirituosenhersteller. Der deutsche Markt trägt maßgeblich zum Erfolg und Wachstum des internationalen Unternehmens mit global circa 5.600 Mitarbeiter*innen bei. Für die 2023 erneut als „Great Place to Work©“ ausgezeichnete Brown-Forman Deutschland GmbH mit Sitz in Hamburg arbeitet bundesweit ein rund 175 Köpfe starkes Team.