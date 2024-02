Neu: Nc’nean Aon 19-137 – Einzelfassabfüllung exclusiv für die Schweiz

Gute Nachrichten für alle unsere Leser in der Schweiz: Der Schweizer Importeur der Whiskys aus der Highland-Destillerie Nc’nean von Anabel Thomas, die Los Hermanos GmbH, bringt ein exklusiv für die Schweiz abgefülltes Einzelfass aus der Brennerei auf den Schweizer Markt. 261 Flaschen hat es ergeben, und es wurde natürlich in Fassstärke und ungefärbt und ohne Kältefiltration abgefüllt.

Alles zum Nc’nean Aon 19-137 nachfolgend:

Nc’nean Aon 19-137 exclusiv für die Schweiz

Exclusiv für den Schweizer Markt ist die erste Einzelfassabfüllung Aon 19-137 von Nc’nean aus den schottischen Highlands in Partnerschaft mit dem Schweizer Importeur Los Hermanos GmbH erhältlich. Eine Partnerschaft, die auf gemeinsamen Werten wie fairer und nachhaltiger Produktion und der Liebe zu handwerklichen Getränken basiert.

Aon bedeutet «eins» auf Gälisch und steht für die Sammlung von Einzelfassabfüllungen. Jedes Fass wurde handverlesen, weil es einzigartig und unverwechselbar ist.

Der Bio-zertifizierte Single Malt Scotch Whisky wurde 2019 gebrannt und zur Reifung in ein Ex-Bourbon-Fass mit der Nummer Aon 19-137 gegeben. Der besonders samtige Whisky in Fassstärke von 57.1% wurde in 100 % recycelte mattierte Glasflaschen abgefüllt, ohne Kühlfiltration und Farbstoffe. Es sind total 261 Flaschen erhältlich. Laut den offiziellen Tasting-Notes weist der Single Malt die Geschmacksnoten von Pfirsichsirup, süsser Fruchtsalat, Marzipan, ein Hauch von Angelika Würze und Süssholzwurzel auf.