Sechs schottische Whiskybrennereien mit sehenswerten Besucherzentren

Besucherzentren sind wichtige Einnahmequellen und Stimmungsmultiplikatoren für Brennereien. Über 2 Millionen Gäste haben sie im letzten Jahr besucht, und der Trend ist nach dem Ende der Pandemie weiter steigend.

Wir haben die Agentur SPEY, die aus dem Herzen des Speyside heraus für viele schottische Brennereien als Kommunikator arbeitet, darum gebeten, uns mehr über einige Besucherzentren der von ihnen betreuten Brennereien zu erzählen – als kleine Orientierungshilfe für unsere Leser. SPEY hat uns daraufhin Bilder und Texte zu Besucherzentren von sechs Brennereien geschickt, die nicht als eine Art „Best of“ verstanden werden sollen, sondern als Aufzählung lohnenswerter Ziele.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen damit und hoffen, dass wir damit Interessantes für Sie bieten können. Zum Originaltext gibt es von uns als Service die deutsche Übersetzung dazu:

Spey’s Recommendations for Whisky Distillery Centres

Glenfiddich – the first distillery to open a visitor centre to the public in 1969.

Glenfiddich became the first Single Malt Whisky to be promoted outside of Scotland. While Glenfiddich is now sold in over 180 countries across the world, the brand is one of the few single malt distilleries to remain entirely family-owned and is still produced in the same distillery which William Grant and his children hand-built.

Visit Glenfiddich, in the Valley of the Deer to discover the World’s Most Awarded Single Malt Scotch Whisky1. With distillery tours available to book from Wednesday to Sunday, you can enjoy a 1.5 hour guided tour learning more about the family of whisky makers followed by a tasting of four exceptional Glenfiddich Single Malts. For a more in-depth exploration, choose the 2.5 hour tour where following the distillery tour, you can expect to visit warehouse 8, taste four cask-strength 15-year-old samples and have the opportunity to prepare and bottle a small sample of your very own version of Glenfiddich 15.

The Glenfiddich range has received more awards since 2000 than any other single malt Scotch whisky in two of the world’s most prestigious competitions, the International Wine and Spirits Competition and the International Spirits Challenge.

Glenfiddich – die erste Brennerei, die 1969 ein Besucherzentrum für die Öffentlichkeit zugänglich machte.

Glenfiddich war der erste Single Malt Whisky, der außerhalb Schottlands beworben wurde. Während Glenfiddich mittlerweile in über 180 Ländern auf der ganzen Welt verkauft wird, ist die Marke eine der wenigen Single-Malt-Brennereien, die vollständig in Familienbesitz sind und immer noch in derselben Brennerei hergestellt werden, die William Grant und seine Kinder von Hand gebaut haben.

Besuchen Sie Glenfiddich im Valley of the Deer und entdecken Sie den weltweit am häufigsten ausgezeichneten Single Malt Scotch Whisky. Von Mittwoch bis Sonntag sind Brennereiführungen buchbar. Sie können eine 1,5-stündige Führung genießen, bei der Sie mehr über die Familie der Whiskyhersteller erfahren, gefolgt von einer Verkostung von vier außergewöhnlichen Glenfiddich Single Malts. Für eine tiefergehende Erkundung wählen Sie die 2,5-stündige Tour, bei der Sie im Anschluss an die Destillerieführung das Lagerhaus 8 besuchen, vier 15 Jahre alte Proben in Fassstärke verkosten und die Möglichkeit haben, eine kleine Probe davon vorzubereiten und abzufüllen Ihre ganz eigene Version von Glenfiddich 15.

Die Glenfiddich-Reihe hat seit 2000 mehr Auszeichnungen erhalten als jeder andere Single Malt Scotch Whisky in zwei der prestigeträchtigsten Wettbewerbe der Welt, der International Wine and Spirits Competition und der International Spirits Challenge.

The new visitor centre has been built using natural materials from local suppliers wherever possible and has drawn from the natural colour palette of Speyside to inspire its interior. The visitor centre offers different tasting experiences appealing to both single malt lovers and those at the beginning of their whisky journey.

The original tour will guide its visitors through the distillery, delving into the production process at Benriach, before zoning in on a tasting of three of Benriach’s whiskies. Visitors will also have the chance to explore their own flavour preferences with whisky by crafting their own Benriach cocktail.

For those who wish to delve deeper into Benriach’s world of flavour, choose the barley to barrels experience to experience the art of whisky making, visit warehouse 13 and finish with a tutored tasting of five whiskies from the Benriach range. Alternatively, choose the grape and grain experience, exploring the varied flavours created from the wine casks within warehouse 13, concluding with a tasting of five limited releases and single cask bottlings, all to be savoured with a food pairing.

Benriach – eines der schmackhaftesten Erlebnisse mit Bar, Verkostungslounge und Verkaufsraum. Besucher werden dazu ermutigt, Benriachs reiches kreatives Erbe zu entdecken, das bis ins Jahr 1898 zurückreicht.

Das neue Besucherzentrum wurde, soweit möglich, unter Verwendung natürlicher Materialien lokaler Lieferanten gebaut und hat sich bei der Inneneinrichtung an der natürlichen Farbpalette von Speyside orientiert. Das Besucherzentrum bietet verschiedene Verkostungserlebnisse, die sowohl Single-Malt-Liebhaber als auch diejenigen, die am Anfang ihrer Whisky-Reise stehen, ansprechen.

Die reguläre Tour führt die Besucher durch die Brennerei und taucht in den Produktionsprozess bei Benriach ein, bevor sie sich einer Verkostung von drei Whiskys von Benriach widmet. Besucher haben außerdem die Möglichkeit, ihre eigenen Geschmackspräferenzen mit Whisky auszuloten, indem sie ihren eigenen Benriach-Cocktail kreieren.

Für diejenigen, die tiefer in die Geschmackswelt von Benriach eintauchen möchten, ist die Tour „barley to barrels experience“ gedacht. Lernen Sie die Kunst der Whiskyherstellung kennen, besuchen Sie Lagerhaus 13 und schließen Sie mit die Tour einer geführten Verkostung von fünf Whiskys aus dem Benriach-Sortiment ab. Alternativ können Sie sich für die „grape and grain experience„ entscheiden und die vielfältigen Aromen erkunden, die aus den Weinfässern im Lagerhaus 13 entstehen, und abschließend eine Verkostung von fünf limitierten Veröffentlichungen und Einzelfassabfüllungen genießen, die Sie alle mit einem passenden Essen verbinden können.

Nc’Nean – The ‘greenest’ distillery. Founded in 2013 by Annabel Thomas, Nc’nean is an independent, B Corp certified, fully organic whisky distillery on the west coast of Scotland. Crowned Craft Producer of the Year 2023 at the Icons of Whisky Scotland Awards, this pioneering whisky is not only making a big impression in the whisky industry, but is leading the way in sustainability in the spirit industry.

Its ethos of sustainable production is embedded in everything it does. Nc’nean is committed to the smallest environmental footprint, and has created a certified organic whisky that is made in a distillery powered by 100% renewable energy and bottled in a 100% recycled clear glass bottle, a first in the spirit industry in the UK. Nc’nean uses longer mashing times, slower fermentation and experiments with unusual yeasts not commonly used within whisky distilling on its quest for new whisky flavours.

If you have an appetite to learn about whisky and sustainable distilling, book a tour with Nc’Nean where you will be guided through the distillery and get the opportunity to sample some Nc’Nean spirits. For a more tailored experience, choose a private tour where you will also visit the warehouse and get the chance to taste some limited edition bottlings and single cask samples.

Nc’Nean – Die „grünste“ Brennerei. Nc’nean wurde 2013 von Annabel Thomas gegründet und ist eine unabhängige, B Corp-zertifizierte, vollständig biologische Whiskybrennerei an der Westküste Schottlands. Dieser bahnbrechende Whisky, der bei den Icons of Whiskey Scotland Awards zum Craft Producer des Jahres 2023 gekürt wurde, hinterlässt nicht nur einen großen Eindruck in der Whiskyindustrie, sondern ist auch führend in Sachen Nachhaltigkeit in der Spirituosenindustrie.

Der Ethos der nachhaltigen Produktion ist in allem verankert, was man dort tut. Nc’nean hat sich dau entschlossen, dem kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen und hat so einen zertifizierten Bio-Whisky entwickelt, der in einer Brennerei hergestellt wird, die zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben wird, und der in einer zu 100 % recycelten Klarglasflasche abgefüllt wird – eine Premiere in der Spirituosenindustrie im Vereinigten Königreich. Auf der Suche nach neuen Whisky-Geschmacksrichtungen nutzt Nc’nean längere Maischzeiten, eine langsamere Gärung und experimentiert mit ungewöhnlichen Hefen, die bei der Whisky-Destillation normalerweise nicht verwendet werden.

Wenn Sie Lust haben, mehr über Whisky und nachhaltiges Destillieren zu erfahren, buchen Sie eine Tour bei Nc’Nean, bei der Sie durch die Brennerei geführt werden und die Möglichkeit haben, einige Nc’Nean-Spirituosen zu probieren. Für ein individuelleres Erlebnis wählen Sie die private Tour, bei der Sie auch das Lagerhaus besichtigen und die Möglichkeit haben, einige Abfüllungen in limitierter Auflage und Einzelfassproben zu probieren.

GlenDronach – One of Scotland’s oldest licensed distilleries, The GlenDronach has long been established as the home of rich and characterful Single Malt Scotch Whisky, slowly matured in Spanish sherry casks.

Having recently renovated its visitor centre, the space has been designed by expert brand home designers 1751, alongside Ross McNally from Glasgow-based design consultancy, Scarinish Studio, with the aim of immersing whisky travellers in the rich colour and flavour profiles of The GlenDronach itself.

Inspired by this rich heritage and traditional craft, the enhanced visitor’s centre offers a new tasting room, whisky bar, lounge area and retail space. The retail experience even includes a selection of two distillery-exclusive Hand Fills which give GlenDronach connoisseurs a rare opportunity to personally fill, seal, label and sign their own cask strength bottle of The GlenDronach from a choice of two sherry casks.

GlenDronach – Eine der ältesten lizenzierten Brennereien Schottlands. GlenDronach hat sich seit langem als Heimat des reichhaltigen und charaktervollen Single Malt Scotch Whisky etabliert, der langsam in spanischen Sherryfässern reift.

Nach der kürzlichen Renovierung des Besucherzentrums wurde die Räumlichkeiten von den erfahrenen Innendesignern der Firma 1751 zusammen mit Ross McNally von der in Glasgow ansässigen Designberatung Scarinish Studio entworfen, mit dem Ziel, Reisende in Sachen Whisky ganzheitlich in die reichen Farb- und Geschmacksprofile von The GlenDronach selbst eintauchen zu lassen .

Inspiriert von diesem reichen Erbe und dem traditionellen Handwerk bietet das erweiterte Besucherzentrum einen neuen Verkostungsraum, eine Whiskybar, einen Loungebereich und Verkaufsflächen. Das Shopping-Erlebnis umfasst sogar eine Auswahl von zwei brennereiexklusiven Handabfüllungen, die GlenDronach-Kennern die seltene Gelegenheit bieten, ihre eigene fassstarke Flasche The GlenDronach aus einer Auswahl von zwei Sherryfässern abzufüllen, zu versiegeln, zu etikettieren und zu signieren.

Glen Moray – Glen Moray is a small authentic working distillery.

The popular visitor centre hosts a gift shop and coffee shop so you can enjoy a spot of lunch or simply sit and relax before your tour. Glen Moray has a range of distillery tours and tastings on offer including the introductory guided tour which takes visitors through the distillery production, explaining the processes behind making Glen Moray single malt whisky. You will visit the iconic Warehouse 1 to learn about the maturation process before finishing at the bar with a complimentary tasting of two whiskies.

Alternatively, opt for the Glen Moray House Experience, an immersive and intimate tasting session in the private tasting room lounge. Learn about Glen Moray’s history and its passion for great whiskies as you enjoy a tutored tasting of six specially selected drams and a freshly prepared tasting platter.

Glen Moray – Glen Moray ist eine kleine authentische Brennerei.

Das beliebte Besucherzentrum beherbergt einen Geschenkeladen und ein Café, sodass Sie vor Ihrer Tour ein Mittagessen genießen oder einfach nur sitzen und entspannen können. Glen Moray bietet eine Reihe von Führungen und Verkostungen durch die Brennerei an, darunter eine Einführungsführung, die Besucher durch die Produktion der Brennerei führt und die Prozesse hinter der Herstellung von Glen Moray Single Malt Whisky erklärt. Sie besuchen das legendäre Warehouse 1, um mehr über den Reifungsprozess zu erfahren, bevor Sie an der Bar eine kostenlose Verkostung von zwei Whiskys genießen.

Alternativ können Sie sich für die Glen Moray House Experience entscheiden, eine umfassende und persönliche Verkostungssitzung in der privaten Verkostungsraum-Lounge. Erfahren Sie mehr über die Geschichte von Glen Moray und seine Leidenschaft für großartige Whiskys, während Sie eine geführte Verkostung von sechs speziell ausgewählten Drams und eine frisch zubereitete Verkostungsplatte genießen.

Port of Leith – More than a decade since the ‘pipe-dream’ idea was first conceived by wine merchant Ian Stirling and finance director Paddy Fletcher over a dram in Milroy’s whisky bar, London, the £12m nine-storey distillery is complete and ready to welcome visitors.

This is the UK’s first vertical distillery and world’s tallest distillery. Tickets are now on sale for bookings from 11th October onwards where tours will run from 12-8pm Wednesday to Friday, 11am-7pm on Saturdays and 12-5pm on Sundays.

Over the course of 90 minutes fans will be guided through the story of the distillery’s unlikely conception, fill their own miniature bottle of new make spirit and taste their way through the distillery’s production process in its purpose built Quality Control Tasting Laboratory. After the tour, visitors can head up to the top floor mezzanine bar and enjoy hand-crafted cocktails, small plates and a floor to ceiling whisky back bar whilst taking in 360° panoramic views over the capital city.

Port of Leith – Mehr als ein Jahrzehnt, nachdem die Idee des Weinhändlers Ian Stirling und des Finanzdirektors Paddy Fletcher zum ersten Mal bei einem Schluck in Milroy’s Whisky Bar in London zur Sprache kam, ist die neunstöckige Destillerie für 12 Millionen Pfund fertig um Besucher willkommen zu heißen.

Dies ist die erste vertikale Brennerei Großbritanniens und die höchste Brennerei der Welt. Tickets sind tatsächlich erst seit dem 11. Oktober erhältlich. Die Touren finden mittwochs bis freitags von 12 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 12 bis 17 Uhr statt.

Im Laufe von 90 Minuten werden die Fans durch die Geschichte der unwahrscheinlichen Idee der Brennerei geführt, füllen ihre eigene Miniaturflasche mit New Make und probieren sich durch den Produktionsprozess der Brennerei in ihrem eigens dafür errichteten Verkostungslabor für Qualitätskontrolle. Nach der Tour können Besucher in die Mezzanine-Bar im obersten Stockwerk gehen und handgemachte Cocktails, kleine Gerichte und eine vom Boden bis zur Decke reichende Whiskey-Bar genießen, während sie einen 360°-Panoramablick über die Hauptstadt genießen.