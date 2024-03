Michel Reick, der Whisky-Druide, feiert mit seinen Best Drams das zehnjährige Jubiläum!

Wir gratulieren hierzu ganz herzlich und wünschen für die Zukunft weiterhin viele Abfüllungen.

Anlässlich dieses Geburtstages erscheinen acht neue Bottlings, wie immer bei Best Drams, nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt, und dazu noch in Fassstärke.

Alle Details zu diesen Abfüllungen, inklusive ausführlicher Verkostungsnotizen, finden Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Anstoßen mit bis zu 18 Jahre alten Single Casks: Best Dram feiert Jubiläum

Stuhr, 12.03.2024 Einzigartige Casks, persönlich vor Ort in Schottland ausgewählt, immer fassstark und nie kühlfiltriert oder gefärbt: Das sind die Best Drams, ein Werk von Michel Reick. Der Whisky-Druide macht die Magie handverlesener Fässer zugänglich. Seit Ende Januar in neuem Look feiern die erlesenen Tropfen jetzt ihr zehnjähriges Jubiläum.

Der neue Look deutete es Ende Januar bereits an: Bei Best Dram geschieht etwas. Nicht ohne Grund. Michel Reick feiert mit seiner Serie von unverfälschten, unabhängigen Erlebnissen das zehnjährige Jubiläum. Zu diesem Anlass macht der Whisky-Druide die Fassmagie von acht bis zu 18 Jahre alten, fassstarken Single Casks für anspruchsvolle Genießer zugänglich.

Bildnachweis: Kirsch Import GmbH & Co. KG

Der Annandale 2015/2023 reifte vollständig in erstbefüllten Barriquefässern, die mit kräftigem Ruby Portwein vorbefüllt waren. Mit seinen 8 Jahren zählt der süße, dunkelfruchtige Single Malt zu den ältesten Abfüllungen der Lowland-Brennerei. Die Highlands, Islay sowie Frankreich treffen im Ardmore 2013/2023 zusammen, der im Caol Ila Pomerol Wine Cask veredelt wurde. Das Ergebnis? Maritimer Torfrauch mit reifen Früchten und deutlicher Süße.

Islay-Torf und Vanille pur hat der Staoisha 2013/2023 nach Vollreifung im First Fill Bourbon Barrel im Angebot, während der Deanston 2012/2023 dank langem Finish im First Fill Guyana Rum Barrel von Pfirsich, Aprikosenpüree und Würze durchzogen ist.

Noch unter der Leitung von Billy Walker wurde der BenRiach 2010/2023 destilliert. Der schlotzige, vollmundige Speyside Single Malt mit dunkler Süße und Nussnoten wurde im First Fill Palo Cortado Sherry Hogshead ausgebaut. Dunkelfruchtig und süß ist auch der Glentauchers 2009/2023 nach 14 Jahren Fassreifung, inklusive ausgiebiger Veredelung im First Fill Ruby Port Barrique.

Der Caol Ila 2007/2023 setzte wie der BenRiach auf ein Finish im Fass, das mit dem seltenen, komplexen Palo Cortado Sherry vorbelegt war – und lässt auf süffige Toffee-Süße wuchtigen Torf folgen. Schokoladiger Kuchen mit Kirschen erwartet Feinschmecker dagegen im GlenAllachie 2005/2023, der von 18 Jahren Genussreifung, final in einem First Fill Amarone Hogshead, profitiert.

Annandale 2015/2023 – First Fill Ruby Port Barrique

Best Dram Lowland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Destillationsdatum: 20.08.2015

Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique

Fassnummer: 532

Abfülldatum: 29.11.2023

Abgefüllte Flaschen: 246

Alter: 8 Jahre

Alkoholgehalt: 56,4% vol. (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Dunkle, alte Portweinnoten und schwere Süße. Reife Brombeeren mit Zartbitterschokolade und zum Ende Blockmalz.

Gaumen: Schwere, zähflüssige Süße, die aber schnell trockener wird. Zartschmelzende Bitterschokolade vermählt sich mit Blockmalz, dunklen Früchte wie Brombeeren und Trockenpflaumen. Ganz am Ende stößt noch ein wenig Tabak hinzu.

Nachklang: Lang, dunkel, warm und vollmundig. Abklingend süß und adstringierend.

Ardmore 2013/2023 – Caol Ila Pomerol Wine Cask

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Destillationsdatum: 12.12.2013

Fasstyp: Caol Ila Pomerol Wine Cask (Finish)

Fassnummer: 800623

Abfülldatum: 17.11.2023

Abgefüllte Flaschen: 251

Alter: 10 Jahre

Alkoholgehalt: 58,3% vol. (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Fruchtige Vanillesüße und viel dreckiger Torfrauch. Das Fass hat erkennbar gute Arbeit geleistet. Süße und Rauch werden ergänzt von Gummi, maritimen Noten, reifen Früchten und Bratapfel.

Gaumen: Starker Antritt mit kräftigem, maritimem Torfrauch. Es folgt eine deutliche Süße aus Vanille und karamellisierten Früchten.

Nachklang: Sehr lang, mit abklingendem Torfrauch und langanhaltender, intensiver Süße.

Staoisha 2013/2023 – First Fill Bourbon Barrel – Peated

Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Destillationsdatum: 01.11.2013

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnummer: 1148

Abfülldatum: 17.11.2023

Abgefüllte Flaschen: 229

Alter: 10 Jahre

Alkoholgehalt: 56,9% vol. (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Vanille und eine leichte Fruchtsüße treffen auf verhaltenen Torfrauch.

Gaumen: Torf, Torf, Torf. Schließlich stoßen Süße und Vanille pur dazu.

Nachklang: Lang, süß und dreckig.

Deanston 2012/2023 – First Fill Guyana Rum Barrel

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Destillationsdatum: 30.08.2012

Fasstyp: First Fill Guyana Rum Barrel (Finish)

Fassnummer: 378

Abfülldatum: 17.11.2023

Abgefüllte Flaschen: 313

Alter: 11 Jahre

Alkoholgehalt: 55,7% vol. (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Vollreife, süße Fruchtnoten von Pfirsich und Aprikosenpüree vor dem Hintergrund von etwas Vanillezucker. Zunehmend frischer mit jüngeren, nicht ganz ausgereiften Früchten und zum Ende hin ein Hauch Erdbeere.

Gaumen: Fruchtig-süß, aber nicht so ausgeprägt wie in der Nase. Ein leichter Holzeinfluss sorgt für eine abrundende Würze als Gegengewicht zur Aprikose.

Nachklang: Wärmend, mittellang, süß und fruchtig, mit leichtem Holzeinfluss und einem feinwürzigen Finale.

BenRiach 2010/2023 – First Fill Palo Cortado Sherry Hogshead

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Destillationsdatum: 29.11.2010

Fasstyp: First Fill Palo Cortado Sherry Hogshead (Finish)

Fassnummer: 7971

Abfülldatum: 29.11.2023

Abgefüllte Flaschen: 282

Alter: 13 Jahre

Alkoholgehalt: 57,8% vol. (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Schlotzig und nussig, mit dunklem Toffee, abgelöst von dunklen Früchten wie eingelegten Pflaumen und reifen Brombeeren. Später stoßen geröstete Nüsse und gebrannte Mandeln dazu.

Gaumen: Vollmundig, dunkel, süß und trocken. Geröstete Mandel treffen vor dem Hintergrund eingelegter Pflaumen auf Schokolade mit Nuss.

Nachklang: Lang, warm, nussig und würzig, mit angenehmer Süße.

Glentauchers 2009/2023 – First Fill Ruby Port Barrique

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Destillationsdatum: 03.04.2009

Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique (Finish)

Fassnummer: 860670

Abfülldatum: 12.12.2023

Abgefüllte Flaschen: 270

Alter: 14 Jahre

Alkoholgehalt: 56,3% vol. (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Dunkle Früchte, mit Schokolade überzogene Trockenpflaume, ein Hauch Kardamom und Honig mit Kräuternoten.

Gaumen: Dunkle Süße von altem Portwein verbindet sich mit frischen Früchten wie Brombeeren und Pflaumen. Darauf folgt Schokolade, aber heller als in der Nase.

Nachklang: Mittellang und warm, mit dunkler Süße und leichten Fruchtnoten.

Caol Ila 2007/2023 – First Fill Palo Cortado Sherry Hogshead

Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Destillationsdatum: 07.12.2007

Fasstyp: First Fill Palo Cortado Sherry Hogshead (Finish)

Fassnummer: 321887

Abfülldatum: 07.12.2023

Abgefüllte Flaschen: 262

Alter: 16 Jahre

Alkoholgehalt: 54,3% vol. (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Verhaltener Torf mit nussiger, trockener Süße. Schwere, gehaltvolle Noten von dunklem Toffee, frischem Pfefferkuchen mit Zuckerrübensirup und Mandel.

Gaumen: Rund und voluminös. Auf Toffee-Süße folgen wuchtiger Torf, frischer Pfefferkuchen und leichte Nussnoten. Kraftvoll und süffig.

Nachklang: Sehr lang, maritim und mit kräftiger, dunkler Süße.

GlenAllachie 2005/2023 – First Fill Amarone Hogshead

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Speyside

Destillationsdatum: 25.10.2005

Fasstyp: First Fill Amarone Hogshead (Finish)

Fassnummer: 901061

Abfülldatum: 14.11.2023

Abgefüllte Flaschen: 280

Alter: 18 Jahre

Alkoholgehalt: 53,7% vol. (Cask Strength)

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Angenehme Fruchtsüße von Speckkirschen, die zu Marmorkuchen mit höherem Schokoladenanteil übergeht.

Gaumen: Fast cremig, dann schokoladig, abgelöst von Noten roter Früchte, wobei die Kirsche führend ist. Es folgen spritzige Rote Johannisbeeren. Nach längerer Zeit im Glas vermischen sich die Aromen zunehmend und es entsteht ein versunkener Kirschkuchen.

Nachklang: Schokoladenkuchen mit versunkenen Kirschen bis zum Ende.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 47 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.