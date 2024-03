Neue Destillerie in Aberdeen geplant

Beim Aberdeen City Council sind Pläne für eine neue Whisky-Brennerei eingereicht worden. Auf dem Gelände des ehemaligen Depots des Erfrischungsgetränk Bon-Accord in der Greyhope Road (im Jahr 2000 geschlossen) soll dieses neue Projekt entstehen.

Laut den Unterlagen, die beim Council eingereicht wurden, sollen die vorgeschlagenen Gebäude „hauptsächlich“ zur Herstellung von Whisky genutzt werden. Die „glänzenden Destillierapparate aus Kupfer“ der Torry Whisky Distillery würden ins Auge fallen. Zusätzlich soll das Gelände auch Platz für ein Café, einen Laden zum Kauf von Flaschen und „Besuchereinrichtungen“ bieten. Antragsteller sind laut The press and journal die Betreiber der Deeside Distillery in Banchory.