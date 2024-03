Neu: Gold Spot The Generations Edition

Irish Distillers stellen heute eine neue Abfüllung ihrer Spot-Whiskeys vor. Nach dem ersten Gold Spot 9yo Irish Whiskey Limited Edition im Juni 2022 (wir berichteten) erscheint jetzt Gold Spot The Generations Edition. Der 13 Jahre alter Single Pot Still Irish Whiskey reifte zunächst in Ex-Bourbon- und Ex-Sherry-Fässern. Anschließend erhielt er eine finale Reifung für 16 Monate in italienischen Valpolicella Classica-Weinfässern. Diese abschließende Reifung hebt, wie es heißt, die subtilen Gewürznoten von Gold Spot hervor, wobei der Rotwein Schichten von dunklen Früchten und Beerenkompott hinzufügt und eine sanft strukturierte Süße erzeugt, die mit einem Hauch von Eiche und süßem Wein endet.

Gold Spot The Generations Edition würdigt das kulturelle Erbe und langjährige Arbeit zweier Familien. Zum einen die der Familie Mitchell, die im 18. Jahrhundert begann, leere Wein- und Likörweinfässer in der örtlichen Jameson-Brennerei in der Bow Street in Dublin mit Whiskey befüllen zu lassen. Die befüllten Fässer durften anschließend in den eigenen unterirdischen Kellern reifen und wurden mit einem farbigen Fleck markiert, der das Alter des darin enthaltenen Whiskys anzeigte. Dieser Spot findet sich noch immer auf den Abfüllungen wieder.

Die für diese Abfüllung verwendeten Weinfässer wurden vom Weingut Secondo Marco ausgewählt, einem von Marco Speri gegründeten Unternehmen. Seine Familie produziert bereits seit sieben Generationen erstklassige Weine.

Offizielle Verkostungsnotizen im Original

Nose: Red apples and dark fleshy fruits at first, accompanied by fragrant blossom notes with sweet and woody undertones. Spices of clove and light dustings of nutmeg along with subtle hints of almond slowly come to the fore, complementing the fruits.

Palate: Luscious and sweet with generous servings of red berry compote, toffee apple and raisin. The wine seasoned casks and oak continue to impart delicate tannins, working in tandem with the pot still spices and fruits, while the sweetness adds further intricate flavours, balancing this wonderfully intriguing whiskey.

Finish: Lingering finish which sees the oak slowly fading, allowing the sweet wine and pot still spices to have the last word.

Gold Spot The Generations Edition kam ohne Kühlfiltrierung und mit einem Alkoholgehalt von 46 % in die Flaschen. Die Abfüllung ist ab heute in begrenzten Mengen in den USA, Irland, Großbritannien, Frankreich, im Travel Retail Ireland sowie online mit einer UVP von 150 € erhältlich.