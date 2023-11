Irish Distillers ernennen neuen Master Blender

Die Irish Distillers, im Besitz von Pernod Ricard, geben heute einen Wechsel auf dem Posten des Master Blenders bekannt. Nach seiner 47-jährigen Karriere im Unternehmen wird Billy Leighton nun als Master Blender Emeritus die Irish Distillers unterstützen. Neuer Master Blender ist jetzt Dave McCabe.



Seine berufliche Laufbahn in der Irish Whisky Industrie begann Billy Leighton als Buchhalterlehrling in der Old Bushmills Distillery, die damals den Irish Distillers gehörte. Danach wechselte er in die Produktion, und war hier in den Bereichen Abfüllung, Lagerung, Reifung und Blending tätig. Zum Master Blender wurde er dann 2004 ernennt.

Als Blender hat Dave McCabe mehrere Jahre lang eng mit Billy Leighton zusammengearbeitet. Dave trat 2010 in das Unternehmen ein und hatte verschiedene Positionen inne, darunter Tutor der Irish Whiskey Academy, International Whiskey Ambassador und Process Technologist, bevor er 2018 zum Blender ernannt wurde.