Laphroaig lädt ein zu einem Rendezvous in Österreich

Die Islay-Destillerie Laphroaig lädt in Österreich ein zu einem Rendezvous.

In Zusammenarbeit mit einigen Restaurants und Bars in Wien, Salzburg und Tirol bietet Laphroaig im Dezember ein besonderes Food-Pairing-Erlebnis. Zu speziellen Laphroaig-Drinks werden darauf abgestimmte Snacks oder eigens kreierte Spezial- Menüs serviert.

Welche österreichische Outlets Sie zu einem Rendezvous mit Laphroaig erwarten, und welche Laphroaig-Drinks, Laphroaig-Snacks und Laphroaig-Menüs Sie dort erwarten, erfahren Sie in der nachfolgenden Presseaussendung:

Rendezvous mit Islay Malt: Laphroaig® Whisky setzt im Dezember auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Restaurants und Bars in Wien, Salzburg und Tirol

Laphroaig, die renommierte Whisky Brennerei der schottischen Insel Islay, ist nicht nur eng mit der umliegenden Natur und ihrer Geschichte verbunden, sondern zeichnet sich auch durch eine harmonische Zusammenarbeit mit der Gastronomie aus. Um diese Verbindung weiter zu stärken, kooperiert die Whisky-Marke im Dezember dieses Jahres mit handverlesenen Restaurants und Bars in Wien, Salzburg und Tirol. Zu Erleben gilt es spezielle Laphroaig-Drinks sowie darauf abgestimmte Snacks oder eigens kreierte Spezial-Menüs.

Peat, Salt & Fire: Ein torfiger Charakter, eine salzige Note und ein rauchiges Aroma – so präsentiert sich der außergewöhnliche Whisky von Laphroaig. Um die Brücke zwischen Laphroaig und der Gastronomie weiter auszubauen, wird im Dezember dieses Jahres in ausgewählten Restaurants & Bars in Wien, Salzburg und Tirol ein besonderes Food Pairing-Erlebnis präsentiert. Das Ziel? Die rauchigen Aromen und den kühnen Charakter des Laphroaig-Whiskys mit sorgfältig abgestimmten kulinarischen Kreationen erlebbar machen.

Die exklusiven Drinks und eigens kreierten Menüs bieten eine einzigartige Gelegenheit, die vielschichtigen Nuancen entlang der drei Grundpfeiler „Peat, Salt & Fire“ von Laphroaig in Verbindung mit speziellen kulinarischen Kreationen zu erleben.

Den Beginn dieser kulinarischen Reise stellt das Kickoff-Event am 21. November im Steirerstöckl im 18. Bezirk in Wien dar. Gemeinsam mit dem Spitzenkoch Stefan Doubek wird das gastronomische Band von Laphroaig mit der exquisiten Küche geknüpft, bevor die gastronomische Route durch die österreichischen Outlets verfolgt wird. Inspiriert von den drei Grundpfeilern von Laphroaig, wurden von Doubek speziell für dieses Event drei verschiedene „Gerichte“ kreiert, die jeweils die Themen Torf, Salz und Feuer widerspiegeln. Sei es das Rehfilettartar, das mit einer erdigen Pilzcreme serviert wird, oder das süß-salzige Haselnusspraliné – mit Kaviar bedeckt – und der im Heu und über Feuer scharf gegrillte und geräucherte Wels – gepaart mit Laphroaig Cocktails werden die Aromenwelten des Whiskys mit Finesse auf den Teller und in die Gläser gebracht.

Die Outlets in Wien

In Wien wird der schottische Islay-Charme in der Josef Bar (Josef Bar & Josef Tiki Bar), der Bar Pani, der The Bank Bar und im „Restaurant Wrenkh“ erlebbar. Die Fusion von Whisky und Kulinarik verspricht ein einzigartiges Erlebnis für Liebhaber:innen von extravagantem Whisky und fein abgestimmter Gastronomie zu werden.

Von 1. bis 17. Dezember präsentiert The Bank Bar im Park Hyatt Vienna sorgfältig ausgewählte Laphroaig Drinks – inklusive dem Signatur Cocktail „Paloma“ – in Verbindung mit einem eigenem „Laphroaig-Menü“, das eigens für die Kooperation kreiert wurde. Von gebackenen Austern, geräuchertem Schweinebauch, geschmorten Rüben bis hin zu anderen Köstlichkeiten bleiben keine Wünsche offen. Das spezielle Menü und die Drinks sind durch einen Einleger in der Karte einsehbar und können von jedem Gast während der Öffnungszeiten bestellt werden.

In der Josef Bar warten von 1. bis 16. Dezember drei spezielle Laphroaig Cocktails, welche nicht nur namentlich auf die Kooperation mit dem schottischen Islay Malt hinweisen: Egal ob im „The Treasure of Islay“, im „Morning After“ oder im „Port Ellen Highball“ – Laphroaig ist stets die Basis der speziellen Drinks. Zu jedem Cocktail wurde ein passendes Food-Pairing erstellt, das von einem Löffel mit schwarzem Kaviar und Schokoladen-Baklava bis hin zu Tomaten-Basilikum Bruschetta reicht.

Die Bar Pani wartet von 1. bis 16. Dezember mit einem Laphroaig-Einleger in der Karte sowie Drink- und Snackempfehlungen auf. Sowohl der ikonische Paloma Cocktail als auch der „Hot and Smoky Nail“ und der „IBM“ sorgen in Kombination mit Artischocken-Thunfisch Crostini für den schottischen Twist.

Im „Restaurant Wrenkh“ lässt sich ebenso eine eigene Karte im Menü finden, die auf die speziellen Drink-Kreationen und Food Pairings, die gemeinsam mit Laphroaig kreiert wurden, aufmerksam macht.

Die Outlets in Salzburg

Die Aromen von Laphroaig können in Salzburg im Soulsisters Hotel und im Naturresort Puradies kennengelernt werden. Die Kreationen versprechen eine Reise durch Torf, Salz und Feuer.

An den ersten beiden Advent-Wochenenden kann im Soulsisters Hotel eine „Beam Suntory Dinner Experience“ genossen werden. Von der Vorspeise bis zum Dessert wird jedes Gericht des 4-gängigen Menüs auf den speziellen Geschmack des Laphroaig Whiskys abgestimmt, um die perfekte Harmonie zwischen den Speisen und den charakteristischen Geschmacksprofilen zu betonen. Neben dem „Laphroaig Paloma“, dem Aperitif-Drink, warten beispielsweise Rote Rüben Carpaccio und geräuchertes Hirschsteak mit Laphroaig Preiselbeersauce oder ein weißes Schokoladenmousse, das mit Sauerkirschen, Karamellpopcorn und Nuancen des Laphroaig Whiskys verfeinert wird.

In der Bar Freiraum des Naturresort Puradies gilt es während der gesamten Wintersaison – beginnend mit 3. Dezember – einen eigens zusammengestellten Signature Drink in Kombination mit fein abgestimmten Bar-Snacks zu verkosten.

Die Outlets in Tirol

Auf ein Rendezvous mit Laphroaig laden sowohl das Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt als auch das Hotel Bergblick in Tirol ein. Es warten spezielle Laphroaig Menüs, auf die im Sinne eines „Spezial-Menüs“ durch einen Einleger in der Menükarte hingewiesen wird.

Von 11. bis 17. Dezember wird in der Hotelbar „Auf der Tenne“ des Stanglwirts ein drei Gänge Menü mit eigenen Laphroaig Drink Kreationen von Bernd Staber serviert. Das Menü sowie die Drinks können in unvergleichlicher Atmosphäre genossen werden.

Mit einem dreigängigen Menü begeistert ebenfalls das Hotel Bergblick von 1. bis 17. Dezember (ausgenommen Dienstags) Whisky- und Kulinarikliebhaber:innen. Angefangen bei Thunfisch, der mit Räuchermayonnaise und dem Paloma Signature Cocktail serviert wird, bis hin zum süßen Abschluss im Zuge eines „Blue Cheesecakes“ kombiniert mit Laphroaig neat. Laphroaig lädt sowohl Whisky-„Neulinge“ als auch Whisky-Enthusiast:innen und Feinschmecker:innen ein, sich auf diese außergewöhnliche Reise durch Aromen und Genüsse einzulassen, um so die charakteristische Geschmackswelt von Laphroaig zu entdecken.

Öffnungszeiten der Outlets

Wien

Josef Cocktail Bar

Sterngasse 1

1010 Wien

Öffnungszeiten:

Montag – Sonntag 18:00 – 03:00 Uhr

Bar Pani

Rossauer Lände 41

1090 Wien

Öffnungszeiten:

Mittwoch – Donnerstag: 17:00 – 23:00 Uhr

Freitag – Samstag: 18:00 – 02:00 Uhr

The Bank Brasserie & Bar | Hyatt Hotel

Bognergasse 4

1010 Wien

Öffnungszeiten:

Abendessen: 18:00 – 22:30 Uhr

The Bank Bar:

Sonntag – Mittwoch: 09:00 – 01:00 Uhr & Donnerstag – Samstag: 09:00 – 02:00 Uhr

Restaurant Wrenkh

Bauernmarkt 10

1010 Wien

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 11:00 – 23:00 Uhr

Samstag: 12:00 – 23:00 Uhr

Sonntag & Feiertag geschlossen

Das Wrenkh Rauhensteingasse

Rauhensteingasse 12

1010 Wien

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag: 11:00 – 16:00 Uhr

Samstag, Sonntag & Feiertag geschlossen

Salzburg

Soulsisters Hotel

Schloßstraße 39

5710 Kaprun

Öffnungszeiten Restaurant:

Dienstag – Donnerstag: 15:00 – 22:00 Uhr

Freitag – Sonntag: 13:00 – 22:00 Uhr

Bar Freiraum | Naturresort Puradies

Rain 9

5771 Leogang

Öffnungszeiten Bar Freiraum:

Täglich ab 12:00 Uhr

Tirol

„Auf der Tenne“ Hotelbar | Stanglwirt

Kaiserweg 1

6353 Going am Wilden Kaiser

Öffnungszeiten Hotelbar „Auf der Tenne“:

Sonntag – Mittwoch: 09:00 – 01:00 Uhr

Donnerstag – Sonntag: 09:00 – 02:00 Uhr

Hotel Bergblick

Am Lumberg 20

6673 Grän

Öffnungszeiten Restaurant:

12:00 – 14:00 Uhr | 18:30 – 20:30 Uhr