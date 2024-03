Whisky Cocktail: Laphroaig Ginger Peat

Der Frühling zieht ins Land, und manchen juckt es da mehr in den Fingern, sich einen guten Cocktail zu mixen. Von Beam Suntory Deutschland haben wir eine Auswahl an interessanten Cocktail-Rezepten zur Verfügung gestellt bekommen, die wir Ihnen peu a peu in der nächsten Zeit zum Nachmixen vorstellen wollen. Der Cocktail von heute ist ein Fest für Peatheads: der Laphroaig Ginger Peat.

Laphroaig Ginger Peat

Zutaten

50 ml Laphroaig 10 YO

20 ml frischer Ingwersaft

25 ml Zitronensaft

15 ml Agavensirup (falls nicht verfügbar, durch Honigsirup oder Gomme ersetzen)

Zubereitung:

Alle Zutaten in einen Shaker geben, mit Eis auffüllen und einige Sekunden lang kräftig schütteln. In ein mit Eis gefülltes Rocks-Glas abseihen und mit einer Orangenspirale und kandiertem Ingwer garnieren.

Laphroaig

Laphroaig ist ein Klassiker unter den Whiskys und bei Neueinsteigern und Kennern gleichermaßen beliebt. Den Traditionswhisky zu mixen ist ein besonderes Erlebnis, denn sein einzigartiger Geschmack macht jeden Schluck zu einem besonderen Abenteuer. Der Laphroaig Ginger Peat ist ein Zusammenspiel aus außergewöhnlichen Aromen und Kombinationen, die einen absoluten Genuss versprechen und den Gaumen mit einem Ingwer-Kick überraschen.