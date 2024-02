TTB-Neuheit: Laphroaig 30yo 2024 Edition

„The expressive one“ betitelt sich der Laphroaig 30yo in seiner Ausgabe 2024, die jetzt in der us-amerikanischen TTB-Datenbank erschienen ist – und damit höchstwahrscheinlich in absehbarer Zeit auch auf den Märkten erscheinen wird.

Mit 45,8% vol. Alkoholstärke abgefüllt, bietet er laut Rückseitentext torfige Noten, die sich mit den für Laphroaig ebenfalls typischen Gewürz- und Fruchtnoten verbinden – und das „mehr als zuvor“, für einen weichen und warmen Geschmack.

Über die Limitierung und den Preis können wir von den Etiketten nichts erfahren, aber zeigen können wir sie:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.