Barry MacAffer verlässt Laphroaig

Die Islay-Destillerie Laphroaig kommuniziert es momentan auf ihren verschiedenen Kannälen der digitalen Welt: Barry MacAffer, Distillery Manager von Laphroaig, wird diese Position aufgeben. Die Entscheidung sei ihm nicht leicht gefallen und er habe reiflich darüber nachgedacht, schreibt er in der Mail, welche die Friends of Laphroaig heute erhalten haben. Hier heißt es weiter:

Langjährige Freunde wissen sicherlich, dass ich vor 13 Jahren in der Mälzerei und im Lager der Destillerie begann. Im weiteren Verlauf wurde ich stellvertretender Leiter und 2022 dann Distillery Manager. Es war eine wunderbare Reise, aber jetzt ist die Zeit für mich gekommen, neue Chancen zu erkunden, die außerhalb meiner Heimat Islay liegen.



Ich verlasse Laphroaig mit gemischten Gefühlen. Laphroaig wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, vor allem wegen Islay, weil ich hier geboren und aufgewachsen bin. Ich bin nach wie vor sehr stolz darauf, der besonderen Gemeinschaft dieser Insel anzugehören. Laphroaig wird immer mein bevorzugter Scotch Whisky bleiben. Es ist mir eine Ehre, über ein Jahrzehnt lang an den großartigen Whiskys von Laphroaig mitgewirkt zu haben – von Càirdeas bis hin zu Elements.



Ich bin auch stolz auf die Gemeinschaft unserer leidenschaftlichen Freunde. Eure Unterstützung trägt dazu bei, Laphroaig zu dem zu machen, was es heute ist. Als leidenschaftlicher Verfechter der Idee der weltweiten Verbreitung von Friends of Laphroaig verspreche ich meine allseitige Unterstützung und werde ein lebenslanger Freund sein.



Bitte begrüßt den neuen Distillery Manager mit offenen Armen und offenen Herzen. Er oder Sie wird sicherlich zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Es wird mir eine Freude sein, in den kommenden Monaten eng mit den Kollegen im Team der Destillerie an einem reibungslosen Übergang zu arbeiten, bis meine Zeit hier zu Ende geht.



Hoffentlich werde ich in einigen Wochen möglichst viele von euch beim Fèis Ìle sehen, um gemeinsam anzustoßen. Und allen meinen alten und neuen Freunden wünsche ich das Allerbeste für das Jahr 2024 und darüber hinaus.





Slàinte.