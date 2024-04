The Last Drop veröffentlicht 2024 collection

Der unabhängige Abfüller The Last Drop Distillers stellt seine diesjährige Kollektion, release no. 34, 35 und 36, mit lang gereiften Spirituosen vor. Neben „Infinitum Rum Blend“ sind noch zwei Single Malt der 2024 collection:

Release No 34 ist ein Auchentoshan 40 Years Old, der mit 44,8 % Vol. in die 74 Flaschen gefüllt wurde. Laut Last Drop Distillers habe dieser eine „überraschende Süße“ und zu seinen Noten gehören Obstkuchen, Apfelkompott, Schwarzkirsche und ein würziger Eichennachgeschmack. Sein Preis liegt bei kostet kostet £3,500 (etwas über 4.000 € wären dies).

Release No 36 ist die bisher älteste Single Malt-Veröffentlichung von The Last Drop Distillers. Die Tomintoul Distillery war erst weniger als fünf Jahre alt, als der Single Malt dort ins Fass gefüllt wurde. Die letzten 20 Monaten reifte der Whisky in einem amoroso Sherry butt cask und wurde dann mit einem Alkoholgehalt von 41,8 % Vol. abgefüllt. In der Nase zeigt Tomintoul 55 Years Old dunkle Früchte und Rosinen, Gewürze und Kräuter auf der Zunge und einen langen und anhaltenden Abgang. Es sind nur 582 Flaschen erhältlich, die mit jeweils mit £6,600 bepreist (dies entspricht etwas mehr als 7.700 €).