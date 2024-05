Die Islay-Brennerei Laphroaig stellt in ihrer heutigen Presseaussendung die zweite Ausgabe innerhalb ihrer ihrer experimentellen Whisky-Serie Elements vor.

Für Laphroaig Elements 2.0 wurde die Fermentationszeit deutlich verlängert. Satt den üblichen 55 Stunden wurde die Gärung hier über einen Zeitraum von beinahe fünf vollen Tagen auf insgesamt 115 Stunden verlängert. Das Endergebnis ist, wie es in der Presseaussendung heißt, ein kühner, blassgoldener, nicht kühlfiltrierter Single Malt Whisky mit einem fruchtigen Aroma und Geschmack von flüssigem Honig und Vanillepudding.

Erhältlich ist der neue Laphroaig Elements 2.0 bei ausgewählten Fachhändlern zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 172,90 €. In Deutschland voraussichtlich ab dem 22.05.2024 erhältlich.

Weietre Einzelheiten zu Laphroaig Elements 2.0 swoie die Verkostungsnotizen finden Sie in Pressemitteilung:

LAPHROAIG PRÄSENTIERT DIE ZWEITE AUSGABE SEINER ELEMENTS-SERIE – EIN EXPERIMENTELLER ISLAY SINGLE MALT FÜR GENIEßER

Der Elements 2.0 ist die zweite Edition einer außergewöhnlichen Reihe von Laphroaig und überzeugt geschmacklich mit fruchtigen Nuancen durch eine längere Gärung im Herstellungsprozess

Frankfurt am Main, 14. Mai 2024: Die Brennerei Laphroaig präsentiert Elements 2.0, die zweite Edition ihrer experimentellen Whisky-Serie, deren Grundlage auf Veränderungen traditioneller Herstellungstechniken beruht. Durch den Einfluss einer längeren Gärungszeit vereint der neue Single Malt Whisky fruchtigere Noten mit dem unverwechselbar torfigen Charakter von Laphroaig.

Herstellungsprozess

Bei der Kreation des neuen Laphroaig Elements 2.0 ging das Produktionsteam über den traditionellen Ansatz von Fermentation hinaus und fand somit interessante und ungewöhnliche Wege, um mit der traditionellen Herstellung des Laphroaig zu experimentieren. Sie wandelten den üblichen 55-stündigen Gärungsprozess ab und verlängerten die Gärung von Laphroaig Elements 2.0 über einen Zeitraum von beinahe fünf vollen Tagen auf insgesamt 115 Stunden. Der Gärbottich wurde speziell belüftet, um die Fermentationsbedingungen von damals nachzuempfinden. Seit Beginn der Whiskyherstellung ist die Produktion ein Prozess, der dazu beiträgt, die fruchtigen Noten des Laphroaig Islay Single Malt Whiskys zu unterstreichen, während sein bekannter torfiger Charakter erhalten bleibt. Das Endergebnis – der Elements 2.0 – ist ein kühner, blassgoldener, nicht kühlfiltrierter Single Malt Whisky mit einem fruchtigen Aroma und Geschmack von flüssigem Honig und Vanillepudding. Der lang anhaltende Nachklang “hinterlässt allumfassende Raucharomen“ mit einem Hauch von roten Beeren.

Barry MacAffer, Distillery Manager von Laphroaig, über die neue Edition:

„Unsere Laphroaig Elements-Serie kombiniert jahrelange traditionelle Whiskyherstellung mit neuen, progressiven Techniken. Es gibt keinen Whisky, der Islay so gut einfängt wie Laphroaig – aber das hat uns nicht davon abgehalten, mit ihm weiter zu experimentieren, und dennoch den ikonischen Charakter des Whiskys zu bewahren. Laphroaig Elements 2.0 ist ein unerwartet fruchtiger Whisky mit dem gleichen torfigen Charakter, den man kennen und lieben gelernt hat – ermöglicht durch eine mehr als doppelt so lange Gärungszeit wie üblich. Ich bin gespannt darauf, was unsere Friends of Laphroaig und Liebhaber weltweit von diesem Whisky halten, der in die erfolgreichen Fußstapfen von Elements 1.0 tritt.“

Verpackungsdesign

Jeder Druck in der innovativen Elements-Serie, zeigt eine Reihe subtiler Details auf der Verpackung, die die Experimente dokumentieren, die in die Herstellung jeder Flasche eingeflossen sind. Auf wunderschöne und detaillierte Weise zeigen diese Abbildungen, was Freunde und Liebhaber von Laphroaig erwarten können und welche Magie sich hinter dem Whisky-Herstellungsprozess verbirgt. Der Laphroaig Elements 2.0 ist die zweite Edition der Serie und folgt auf die Einführung von Elements 1.0 im Jahr 2023 – ein würziger und pfeffriger Whisky, der das Ergebnis dreier Experimente ist. Erhältlich ist der neue Elements 2.0 bei ausgewählten Fachhändlern zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 172,90 €.

Abgefüllt mit 59,6% vol.

In Deutschland voraussichtlich ab dem 22.05.2024 erhältlich.

Tasting Notes

Nase: Fruchtig und dezent maritim. Gedünstete grüne Äpfel, Vanillepudding und pikante Orangenschale mit subtilen, torfigen Noten.

Aroma: Fruchtig, süß und salzig. Grüne Äpfel mit Noten von flüssigem Honig und der weichen Torfigkeit von schwelendem Lagerfeuer und geräucherten Meeresfrüchten.

Nachklang: Süß mit einer zunehmend wärmenden Rauchigkeit im Finale.