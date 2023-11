Das wird der Laphroaig Càirdeas 2024: „Cask Favorites 10yo“ (TTB-Neuheit)

Zum 30. Jahrestag der Friends of Laphroaig wird es im nächsten Jahr den Laphroaig Càirdeas Cask Favorites 10yo geben – zumindest lässt das ein Eintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank vermuten. Er versteht sich als „Ode an zwei geliebte Abfüllungen“, nämlich den Triple Wood und den PX von Laphroaig.

Dementsprechend reifte der neue Laphroaig Càirdeas Cask Favorites 10yo zunächst in Quarter Casks, bevor er ein Finish in PX-Fässern erhielt. Das soll süße und fruchtige Noten zum Torfrauch hinzufügen, so die Destillerie. Sein Geschmack ist wie folgt beschrieben:

Reichhaltig, tief und verwöhnend mit intensiv süßem Torfrauch, getrockneten Früchten und kristallisierten Ingwernoten

Und so sehen die Etiketten aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.