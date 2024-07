Die Scotch Malt Whisky Society (SMWS) kommt mit ihrer Roadshow nach Deutschland!

Auf ihren Stationen Ende August/Anfang September in Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Nurnberg, Dresden und Berlin werden SMWS Legende Olaf Meier, Eventmanager Andrew Park und die lokalen Ambassadore der Scotch Malt Whisky Society 25 Single Cask Whiskys präsentieren. Darunter finden sich auch Flaschen der exklusiven The Vaults Collection sowie Abfüllungen, die bisher nur in Großbritannien erhältlich waren.

Alle weiteren Einzelhetien zur SMWS Roadshow finden Sie in den nun folgenden Infos, die wir von SMWS Germany erhalten haben:

Die SMWS Roadshow kommt nach Deutschland

Ende August / Anfang September ist die Scotch Malt Whisky Society (SMWS) in sechs deutschen Städten zu Gast. SMWS Legende Olaf Meier, Eventmanager Andrew Park und die lokalen Ambassadore der Society präsentieren 25 Single Cask Whiskys, darunter auch Flaschen der exklusiven The Vaults Collection sowie Abfüllungen, die bisher nur in Großbritannien erhältlich waren.

Im Ticketpreis sind ein Glas, ein Glashalter und 5 Token erhältlich, die an der Bar gegen Drams getauscht werden können. Weitere Token können vor Ort erworben werden (5 Stück kosten 10€). Das Besondere: Alle Flaschen können auch vor Ort erworben werden, zu stark rabattierten Preisen!

Die Stationen der SMWS Roadshow

27. August: Düsseldorf // Boothby’s Bar

28. August: Frankfurt // Whisky Spirits

29. August: Stuttgart // Schwarz Weiß Bar

30. August: Nürnberg // Beim Almosmüller

31. August: Dresden // Whisky & Genuss

01. September: Berlin // Bar Franzotti

Tickets für die Roadshow können über die Website der SMWS erworben werden:

www.smws.eu/events

Auch Nicht-Mitglieder der SMWS sind an diesem Abend ganz herzlich willkommen.

Über Olaf Meier und die SMWS

Olaf Meier ist seit 20 Jahren Teil der Scotch Malt Whisky Society in Schottland und hat in ihrem Namen unzählige Tastings auf der ganzen Welt durchgeführt. Der gebürtige Deutsche ist zudem einer der Vorsitzenden der „Tastings Panels“, das darüber bestimmt, welche Fässer der SMWS abgefüllt werden. Viele Flaschen, die während der Roadshow präsentiert werden, wurden von Olaf und seinem Team ausgewählt und mit Tasting Notes versehen. Olaf ist ein echtes SMWS-Urgestein und ein wunderbarer Geschichtenerzähler.

Die Scotch Malt Whisky Society ist seit 42 Jahren für ihre herausragenden Single Cask Whiskys bekannt. Den meisten Whisky-Freunde dürften die markanten grünen Flaschen mit den manchmal verrückten Namen ein Begriff sein. Die SMWS Roadshow ist die perfekte Gelegenheit, diesen besonderen Whisky-Club und seine Abfüllungen in entspannter Atmosphäre kennenzulernen.