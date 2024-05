SCOTCH AND SHERRY: A Flavour Odyssey

Das „Flavour Hunters Festival“ der Scotch Malt Whisky Society steht in diesem Jahr ganz im Zeichen des Sherryfasses (wir berichteten). Um herauszufinden, wie der in Sherryfässern gereifte Whisky seinen Geschmack erhält, trat Euan Campbell, Head of Whisky Creation bei der Society, eine Reise quer durch Spanien an: von Leith aus in die Eichenwälder Galiziens und ins Sherry-Dreieck in Andalusien. Seine Reise dokumentierte er in einem Video, welches Sie auf Youtube finden können, und das wir selbstverständlich auch hier einbetten:

