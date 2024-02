SMWS meldet mehr Mitglieder – Gewinn steigt leicht

Die Artisanal Spirits Company, Besitzer der Scotch Malt Whisky Society (SMWS) hat heute erfreuliche Zahlen bekanntgegeben: Die weltweite Mitgliedschaft ist im letzten Jahr bis Ende Dezember 2023 um 10% gestiegen, schreibt Daily Business – der Whisky-Club mit eigenen Abfüllungen hat nun insgesamt 41.000 Mitglieder.

Ebenfalls gestiegen ist der Gewinn der Gruppe, wenn auch nur leicht: Man verzeichnet ein Plus von 1% – und auch die Aussichten sind nicht schlecht. Im Januar blieben die Zahlen im Rahmen der Erwartungen, mit Wachstum in China und Taiwan. Auch eine positive Tendenz in den USA trägt dazu bei, dass man bei der Artisanal Spirits Company 2024 weiter mit Gewinnen rechnet.

Die kompletten Resultate für 2023 werden am 27. März dieses Jahres veröffentlicht werden – wir werden dann natürlich darüber berichten.

Scotch Malt Whisky Society Vaults, Leith..Photo/PeterSandground.