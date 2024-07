The Artisanal Spirits Company (SMWS) mit einer Million Pfund mehr Gewinn im ersten Halbjahr 2024

Mittlerweile hat man sich an nicht so gute Geschäftszahlen aus der Whiskyindustrie ein wenig gewöhnt, da freut man sich umso mehr über gute Nachrichten. Eine solche sind die Geschäftszahlen der Artisanal Spirits Company, der Muttergesellschaft der Scotch Malt Whisky Society (SMWS). Dort hat man im ersten Halbjahr 2024 den Gewinn im Vergleich zu HJ1/2023 um eine Million Pfund steigern können.

Dabei sind die Mitgliederzahlen der SMWS stabil geblieben, bei reduzierten laufenden Kosten für den Betrieb der Society. Die Einnahmen der Gruppe haben sich dabei im Vergleich zur Vorperiode nicht verändert, für das Gesamtjahr 2024 erwartet man sich aber mit 25 Millionen Pfund ein Plus von 6%.

Mit der Etablierung eines Chapters in Taiwan und dem Kauf des unabhängigen Abfüllers Single Cask Nation hat man die Schwierigkeiten in “herausfordernden Märkten” wie zum Beispiel China gut abfedern können.

Interessant, dass man von weiteren Rekordinvestitionen in den Fassbestand absieht. Im Lager befinden sich momentan 18.000 Fässer in einem Wert von rund 100 Millionen Pfund. Man will sich lieber darauf konzentrieren, die eigenen Fässer durch Reifung im Wert zu steigern, wie Andrew Dane, CEO der Arisanal Spirits Company, sagte:

“While we have an independent expert valuation estimate of just over £100m today for the casks, the business is focused on generating maximum value creation through maturing and bottling these premium whiskies, which ultimately delivers a multiple on the cask value, with estimated future retail value in bottles of almost £500m (US$650m).

“Furthermore, with our cask levels now reaching an optimal level, we have reached a turning point in the cash investment requirement in the business. Historic levels of investment in whisky stocks are no longer required as we transition to purchasing on a replacement basis to satisfy future growth demands, representing a very positive inflection point for the cash profile of the group.”