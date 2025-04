Jetzt im Webshop von SLYRS vorbestellbar, ab 11. April dann im normalen Handel zu finden: Der SLYRS Single Malt Whisky AGED 12 YEARS Tokajer Cask Finish ist eine auf 983 Flaschen limitierte Sonderausgabe aus der Brennerei am Schliersee, die mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt ist.

Die genaue Beschreibung und die Tasting Notes finden Sie untenstehend:

Neu: SLYRS Single Malt Whisky AGED 12 YEARS Tokajer Cask Finish

Ein Meisterwerk aus den bayrischen Alpen: Unser SLYRS Single Malt Whisky AGED 12 YEARS Tokajer Cask Finish vereint 11 Jahre Reifung in amerikanischer Weißeiche mit einem exklusiven Finish in Tokajer-Fässern aus Ungarn. Dieses außergewöhnliche Fass verleiht dem Whisky eine einzigartige Tiefe und komplexe Fruchtigkeit – als hätte er das Sonnenlicht eingefangen.

Was ist Tokajer? Tokajer ist einer der berühmtesten Süßweine der Welt und stammt aus der traditionsreichen Weinregion Tokaj in Ungarn. Die edlen Weine werden aus den einheimischen Rebsorten Furmint und Hárslevelű gewonnen und durch den Einfluss des Botrytis-Edelpilzes veredelt, der für ihre charakteristische Süße und außergewöhnliche Aromatik sorgt. Diese Aromen nimmt unser Whisky in seinem letzten Reifeschritt auf und entwickelt so eine faszinierende Balance zwischen Fruchtigkeit, Würze und Holz.

Streng limitiert auf 983 Flaschen!

Tasting Notes

Farbe: Strahlendes Strohgold – als hätte er das Sonnenlicht eingefangen.

Geruch: Ein vielschichtiger Duft von getrockneten Aprikosen, roten Beeren und dunklen Waldfrüchten mit feinwürzigen Kräuternoten. Ein Hauch von Heu, und Weideblumen erinnert an eine blühende Bergwiese. Die feine Eichenholznote und cremiger Butterscotch sorgen für eine harmonische Tiefe.

Geschmack: Der erste Schluck ist saftig und lebendig. Aprikose, Quitte und Apfel entfalten sich auf der Zunge, begleitet von einer angenehmen Spritzigkeit, die an einen eleganten, trockenen Weißwein erinnert. Dezente Trockenfrüchte und sanfte Tannine aus der Eiche unterstreichen die Struktur dieses edlen Tropfens.

Nachklang: Der Abgang ist breit und anhaltend mit der unverkennbaren SLYRS DNA. Angenehme Würze, trockene Holznoten und eine lebendige Frische