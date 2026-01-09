Neu: SLYRS Single Malt Whisky ROCK ANTENNE 666 Cask – Volume 2!

Die Destillerie am Schiersee informiert uns über eine neue Abfüllung, die ab sofort in einer limitierten Auflage von 666 Flaschen im Webshop bei Slyrs erhältlich ist: Der SLYRS Single Malt Whisky ROCK ANTENNE 666 Cask – Volume 2 ist in amerikanischer Weißeiche gereift und kostet 77,70 Euro.

Hier alle Infos zum neuen SLYRS-Whisky:

Neu: SLYRS Single Malt Whisky ROCK ANTENNE 666 Cask – Der Whisky, der rockt – Volume 2!

Gemeinsam mit unseren Freunden von ROCK ANTENNE präsentieren wir voller Stolz die neue ROCK ANTENNE Sonderedition: den SLYRS Single Malt Whisky 666 Cask – Volume 2!

Exklusiv für die Wahl der 666 besten Rock-Songs 2025 abgefüllt, steht dieser Whisky für alles, was ROCK ANTENNE und SLYRS vereint: Leidenschaft, Perfektion und echte Power.

Der Whisky wurde aus regionalen Rohstoffen schonend destilliert und reifte in handverlesenen Fässern aus amerikanischer Weißeiche, die speziell für diese Edition ausgewählt wurden. Das Ergebnis: Ein Whisky mit Charakter, der perfekt zum unverwechselbaren Soundtrack der ROCK ANTENNE Community passt.

Limitiert auf 666 Flaschen

Seid schnell, denn diese Edition ist genauso limitiert wie legendäre Konzerttickets – und wird garantiert genauso schnell vergriffen sein. Lasst euch diese einmalige Gelegenheit nicht entgehen und holt euch ein Stück Rockgeschichte ins Glas!

Rock on mit der neuen ROCK ANTENNE Whisky Edition!

Tasting Notes:

Farbe: Goldklar und leuchtend – wie auf der Bühne, wenn das Licht angeht und die ersten Akkorde knallen

Geruch: Kräftig und würzig: getrocknete Früchte, frische Orangenzeste und ein feiner Vanille-Ton – straight und tight in die Nase

Geschmack: Der Amp wird jetzt voll aufgedreht. Druckvoll trifft süßes Karamell trifft auf geröstete Nüsse, dazu eine markante Eichenwürze – ausgewogen, aber mit ordentlich Power.

Nachklang: Ein Finale wie ein legendäres Gitarrensolo: lang, intensiv, würzig – bleibt hängen, will man nochmal hören.