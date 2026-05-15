Pedro Ximénez und Ex-Islay Cask – bei dieser Kombination schlagen viele Herzen höher. Beim neuen SLYRS Single Malt Whisky Double Finish – Pedro Ximénez & Ex-Islay Cask gibt es aber noch einen anderen Grund zur Freude: 30 Euro gehen pro verkaufter Flasche an die Kinderstation des Krankenhaus Agatharied. Mit dem Geld wird der Ankauf eines neuen Ultraschallgeräts für junge Patientinnen und Patienten unterstützt.

Mehr zur Entstehungsgeschichte des Whiskys und die Tasting Notes sowie die Möglichkeit, ihn im Webshop der Brennerei zu bestellen, finden Sie untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu: SLYRS Single Malt Whisky Double Finish – Pedro Ximénez & Ex-Islay Cask

Gemeinsam mit dem ehemaligen Miesbacher Landrat Olaf von Löwis of Menar präsentieren wir den SLYRS Single Malt Whisky Double Finish – Pedro Ximénez & Ex-Islay Cask – eine außergewöhnliche Limited Edition, die besonderen Genuss mit gesellschaftlichem Engagement verbindet. Die Basis dieses komplexen Single Malts wurde bereits 2018 gelegt, als ein Ex-Islay-Fass mit einem SLYRS Pedro Ximénez Finish aus dem Jahr 2015 befüllt wurde. Über Jahre entstand so eine faszinierende Verbindung aus opulenten Sherrynoten, dunklen Trockenfrüchten und warmem Torfrauch. Aromen von Rosinen, Datteln, Feigen, dunkler Schokolade und salzigem Karamell treffen auf würzigen Rauch, feine Vanille und Honig.

Das Besondere: Von jeder verkauften Flasche gehen 30 € an die Kinderstation des Krankenhaus Agatharied zur Unterstützung eines neuen Ultraschallgeräts für junge Patientinnen und Patienten. Genuss, der Gutes bewirkt.

Tasting Note

Farbe: Tiefes Bernstein mit warmen Kupferreflexen und goldenen Mahagonitönen

Geruch: Intensive Aromen von Rosinen, Datteln und getrockneten Feigen treffen auf warmen Torfrauch und maritime Noten. Dunkle Schokolade, geröstete Nüsse und salziges Karamell verleihen zusätzliche Tiefe, während feine Vanille- und Malznuancen den typischen SLYRS Charakter harmonisch abrunden

Geschmack: Vollmundig und kraftvoll am Gaumen. Opulente Pedro-Ximénez-Süße mit Noten von Trockenpflaumen, Feigen und dunklem Sirup trifft auf würzigen Islay-Rauch und feine salzige Mineralität. Bitterschokolade, karamellisierte Nüsse sowie Vanille- und Honignoten sorgen für eine außergewöhnliche Tiefe und Harmonie

Nachklang: Lang und intensiv. Süßer Torfrauch, dunkle Früchte, Eichenwürze und feiner Kakao klingen langsam aus. Zurück bleibt eine elegante Verbindung aus rauchiger Tiefe, dunkler Sherrysüße und warmer, würziger Komplexität

Das Bottling ist ab sofort um 79,90 € im Webshop von SLYRS erhältlich.