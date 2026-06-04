Distillery only: Arran Single Malt ‚The Geologist‘ – James Hutton Institute Limited Edition

Der Name James Hutton ist untrennbar mit der Insel Arran verbunden: Der Geologe (1726–1797) besuchte die Insel im Jahr 1787, um die dort herrschenden geologischen Formationen zu beschreiben. Dabei wunderte er sich über die durch Tektonik verformten und in einer Art übereinanderliegenden Schichten, die – so erkannte Hutton – sich nicht in den damals angenommenen 6000 Jahren Erdgeschichte hätten bilden können. „Hutton’s Unconformity“ auf Arran ist damit mit die Grundlage für die neue, in Jahrmillionen und -milliarden messende, Geologie.

Zu seinem 300. Geburstag hat nun die Lochranza Distillery auf Arran die Arran Single Malt ‚The Geologist‘ – James Hutton Institute Limited Edition auf den Markt gebracht, eine auf 300 Flaschen limitierte und nur in der Brennerei erhältliche Sonderausgabe eines 13 Jahre alten Single Malts, der nach 6 Jahren Reifung in Bourbon Barrels für sieben Jahre in australische Cabernet Sauvignon-Fässer gelegt wurde.

Die Tasting Notes lesen sich wie folgt:

Nose: Fresh citrus, baked apple and vanilla cream, balanced with ripe red berries, blackcurrant and a touch of sweet oak spice from the Australian Cabernet Sauvignon cask.

Fresh citrus, baked apple and vanilla cream, balanced with ripe red berries, blackcurrant and a touch of sweet oak spice from the Australian Cabernet Sauvignon cask. Palate: Soft and rounded with notes of orchard fruits, honeyed malt and creamy vanilla. Layers of dark cherry, cassis and gentle cinnamon develop alongside delicate oak tannins.

Soft and rounded with notes of orchard fruits, honeyed malt and creamy vanilla. Layers of dark cherry, cassis and gentle cinnamon develop alongside delicate oak tannins. Finish: Long and elegant, with lingering red fruits, sweet spice and candied orange peel fading into a refined, warming finish.

Managing Director Euan Mitchell sagt über ihn:

“This Arran Single Malt is our tribute to a man whose ideas changed how we understand the world around us. The concept of ‘Deep Time’ resonates strongly with whisky making, where patience, maturation and natural processes are everything.”

Die Abfüllung ist ausschließlich in der Destillerie und über ihre Webseite beziehbar – man liefert auch nach Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die reinen Flaschenkosten sind £87,50.