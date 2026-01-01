10 Jahre deinwhisky.de: Exklusive Jubiläumsabfüllung – Arran 18 Jahre Rum Cask

10 Jahre gibt es deinwhisky.de nun schon – und gleich zu Jahresbeginn feiert man dieses Jubiläum mit einer exklusiven Abfüllung von der Insel Arran: Ein ungetorfter Arran, der 18 Jahre lang in einem ex-Rumfass reifen konnte und ohne Kühlfiltration oder Farbstoffe in Fassstärke und in einer limitierten Auflage von 240 Flaschen abgefüllt wurde. Der Arran ist ab sofort erhältlich – eine Verlinkung auf den Shop finden Sie untenstehend im Artikel:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Zum Start ins Jubiläumsjahr: Exklusiver Arran 18 Jahre Rum Cask für deinwhisky.de

Zum 10-jährigen Bestehen präsentiert der deutsche Online-Whiskyhändler deinwhisky.de eine außergewöhnliche Einzelfassabfüllung: einen 18 Jahre gereiften Single Malt Scotch Whisky von der Isle of Arran, der seine komplette Reifezeit in einem ehemaligen Rumfass verbringen durfte. Die streng limitierte Abfüllung erscheint exklusiv zum Jubiläum und ist auf lediglich 240 Flaschen begrenzt.

Der Arran 18 Jahre 2007/2025 Rum Cask reifte vollständig im Rumfass – eine Seltenheit selbst für die experimentierfreudige Brennerei auf der Isle of Arran. Das Ergebnis ist ein kraftvoller, vielschichtiger Whisky, der den fruchtbetonten Hausstil der Arran Distillery mit exotischen Aromen aus dem Rumfass auf bemerkenswert harmonische Weise verbindet. Abgefüllt wurde der Single Malt in natürlicher Fassstärke von 54,3 % vol., ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoff.



In der Nase zeigen sich üppige tropische Fruchtnoten von Mango, Papaya und Honigmelone, ergänzt durch saftige Äpfel, kandierte Zitrusschale, feine Esteranklänge, Vanille und einen Hauch Vollmilchschokolade. Am Gaumen entfaltet sich eine intensive Fruchtigkeit mit cremigen Schokoladennoten, dezenter Karamellsüße und eleganter Tiefe. Ein langer, ausgewogener Nachklang mit fruchtiger Süße, sanfter Würze und leicht mineralischer Trockenheit rundet das Profil ab.

„Dieses Fass steht sinnbildlich für das, was uns seit zehn Jahren antreibt: Neugier, Leidenschaft und der Anspruch, besondere Whiskys mit Charakter zu entdecken und zugänglich zu machen. Der Arran 18 Jahre Rum Cask ist für uns mehr als ein Jubiläumsrelease – er ist ein persönlicher Auftakt in unser zehntes Jahr.“

Die exklusive Jubiläumsabfüllung ist ab sofort ausschließlich über deinwhisky.de erhältlich.



Im Laufe des Jubiläumsjahres dürfen sich Whiskyfreunde auf weitere exklusive und sorgfältig ausgewählte Abfüllungen freuen, die das 10-jährige Bestehen begleiten und die Handschrift von deinwhisky.de auf unterschiedliche Weise widerspiegeln werden.



Die Abfüllung gibt es ab sofort im Shop von deinwhisky.de unter: https://www.deinwhisky.de/exklusiv/