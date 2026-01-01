Donnerstag, 01. Januar 2026, 19:29:57
CampbeltownVerkostungsnotiz

Whiskyfun: Angus verkostet zwei Springbank – und schreibt über „Whisky und Terroir“

Zwei Abfüllungen von Signatory verkostet - und dazu der Beginn der Gedanken über die Frage, ob man Herkunft in Whisky schmeckt...

Willkommen im neuen Whisky-Jahr – das wir mit einem Bericht über die Verkostung von zwei Bottlings aus Springbank beginnen, durchgeführt von Angus MacRaild auf Whiskyfun. Dem Ganzen stellt er den ersten Teil seiner Betrachtungen über Whisky und Terroir voran, in dem er die Frage beantworten will (zumindest aus seiner Sicht), ob es etwas wie Terroir in Whisky überhaupt gibt. Ihm geht es dabei vor allem darum, warum man diese Verbindung überhaupt diskutiert (dass es Terroir in einigen Whiskys zu finden ist, steht für ihn persönlich fest).

Insgesamt drei Teile wird Angus darüber publizieren, und zwar in der nächsten, absehbaren Zeit – wir publizieren hier einmal wie üblich die Verkostung der beiden Signatory-Abfüllungen in Tabellenform – den Text von Angus finden Sie hinter dem Link:

AbfüllungPunkte

Springbank 35 yo 1989/2024 (47.8%, Signatory Vintage, Symington’s Choice, refill oloroso sherry butt, cask #14/03/1, 345 bottles)90 
Springbank 27 yo 1969/1997 (52.7%, Signatory Vintage, sherry butt, cask #2380, 520 bottles)93
Springbank an der Ecke Longrow & Well – Copyright by Stefan Bügler

Unser Titelbild: Die Washbacks bei Springbank. Bild: By Andrewrabbott – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=111541011

