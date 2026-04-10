TTB-Neuheit: Springbank 31yo aus der Vintage Serie

Eine neue Springbank Originalabfüllung ist in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eingetragen worden, und sie betrifft eine wohl nicht gerade am Wühltisch zu findende Abfüllung: Der Springbank 31yo gehört zu der im letzten Jahr gestarteten Springbank Vintage Series. Er ist im Jahr 1994 destilliert worden und wird oder wurde in dem aktuellen Jahr 2026 mit 45,1% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Die Anzahl der abgefüllten Flaschen ist auf den Etiketten mit 1180 angegeben.

Hier ein Blick auf sie: