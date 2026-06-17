CampbeltownVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei alte Springbank

Nur mehr ganz selten wird man die beiden Bottlings der Verkostung irgendwo finden - was bei den Wertungen jammerschade ist...

Ein kleines Raritäten-Tasting von zwei alten Springbank-Abfüllungen steht heute bei Serge Valentin auf dem Programm. Ein 15 Jahre alter Springbank, der in den 90ern abgefüllt wurde und ein Springbank 1966 der SMWS, der 1987 in die Flasche kam treten miteinander an – und können beide die Gunst von Serge gewinnen, wobei der 1966er die Nase sehr weit vorne hat. Schade, dass die meisten von uns wohl beide Bottlings kaum noch verkosten werden können.

Hier jedenfalls unsere Tabelle zur Verkostung:

AbfüllungPunkte

Springbank 15 yo (46%, OB, black label, early 1990s)87
Springbank 1966/1987 (59.9%, Scotch Malt Whisky Society, #27.5)94
In der Washback-„Bar“ bei Springbank, März 2022. Bild: Kurt Rottenfußer

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