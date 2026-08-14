Die Destillerie Dalmore veröffentlicht The Dalmore Distillery Select 2026

Mit einer Anzahl von 1.100 Flaschen ist der neue The Dalmore Distillery Select 2026 wahrscheinlich nicht für breite Streuung vorgesehen (Erstkaufrecht haben jedenfalls die Mitglieder der Dalmore Guild, die per Mail benachrichtigt werden), aber er soll – zumindest in UK – ab 31. August in den Fachhandel kommen, berichtet The Whisky Wire gestern am Abend.

The Dalmore Distillery Select 2026 (53,7% vol. Alkoholstärke) ist ein 14 Jahre alter Single Malt, der zunächst in American white oak ex-Bourbon barrels reifte, bevor er sein Finish in Semisecco Marsala casks erhielt. Dadruch soll er deutlich komplexer geworden sein, als es sein Alter vermuten lässt, wobei er den typischen Dalmore-Stil nicht verliert.

Was seinen Geschmack anbelangt: Der Dalmore Distillery Select 2026 bietet laut Brennerei in der Nase Aromen von floralen Nuancen, süßer Clementine, Steinobst, Honigmalz, etwas Traubenmost und würziger Vanille. Am Gaumen findet man kandierte Orangenschale, süße Birne, Toffee und Brioche, ergänzt durch recht subtile Anklänge von Walnuss, Nelke und Zimt. Der Abgang zeigt süße Zitrusfrüchte und kräftige Eiche, dazu ein wenig hintergründige Weihnachtsgewürze.

Den The Dalmore Distillery Select 2026 gibt es wie schon gesagt ab 31. August im regulären Verkauf – er kostet in UK 350 Pfund pro Flasche.