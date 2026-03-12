Neue Visitor Experience bei Dalmore öffnet am 27. April

Wie The Spirits Business berichtet, hat die Destillerie Dalmore ihre Visitor Experience von Grund auf überarbeitet und wird sie ab 27. April dieses Jahres der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und, so sagt Dalmore: es wird kein typisches Besucherzentrum sein.

Jeder Gast erhält ein maßgeschneidertes Erlebnis und kann den Ablauf seines Besuches vorab mit dem Concierge von Dalmore persönlich gestalten. Die Destillerie beschreibt die neuen Möglichkeiten der Tour wie folgt:

What to expect from your experience at The Dalmore: A private guided tour for you and your guests, immersing you in everything that enriches every drop of The Dalmore. Carefully curated refreshments and delicious canapés on arrival. The opportunity to savour three exquisite single malt whiskies from our Principal Collection, and Distillery Select limited editions during an elevated guided tasting.

Mitglieder der The Dalmore Guild können sich bereits ab 25. März auf eine eigene Liste setzen lassen, um bei den Terminen bevorzugt zum Zug zu kommen. Für den Rest der Öffentlichkeit ist der Zugang zur Buchung der Touren dann ab 30. März möglich.

Auf dieser Seite des Webauftritts der Brennerei können Interessierte der Guild beitreten – dort findet man auch ein Video, das erste Einblicke in die neue Visitor Experience gewährt