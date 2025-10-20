Whyte & Mackay vermeldet signifikanten Gewinnrückgang – investiert jetzt dennoch doppelt so viel in Destillerien

Von 370 Millionen Pfund auf 349,2 Millionen Pfund – das ist der Umsatzrückgang, den Whyte & Mackay (Dalmore, Invergordon, Tamnavulin, Jura, Fettercairn und eigene Blends) im letzten Finanzjahr hinnehmen musste.

Die Gewinne vor Steuern fielen dabei von 88,3 Millionen Pfund, ein Rückgang um mehr als 8 Millionen Pfund, also fast 10%.

Das Unternehmen führt den Gewinneinbruch – wenig überraschend auf das „herausforderndes wirtschaftliches Umfeld, das zu einer Verlangsamung in der Whisky-Kategorie und im Spirituosen- und Luxusgüterbereich allgemein auf der ganzen Welt führte“ zurück.

Trotz dieses wenig erfreulichen Geschäftsgangs wird man allerdings weiter in den Ausbau der Brennereien Dalmore, Jura und Invergordon sowie in eine Abfüllanlage in Grangemouth investieren, und zwar doppelt so viel wie vorgesehen, nämlich 51,2 Millionen Pfund. So wird man bald wieder die Brennerei Dalmore, die momentan für Besucher geschlossen ist, mit einem neuen Besucherzentrum eröffnen.

Den Fokus will man in den nächsten Jahren auf das Wachstum der Single Malts legen. Der Bestand an Whisky in den eigenen Lagerhäusern hat mit Ende 2024 einen Wert von 405.160.000 Pfund erreicht – 45 Millionen Pfund mehr als im Vorjahr. Das liegt vor allem an der gestiegenen Menge an gereiftem Whisky.