ABERFELDY Single Malt Scotch x Restaurant Café Frieda – Crafted to Perfection (mit Video)

Whiskyfreunde sind zumeist Universalgenießer – nicht umsonst sind Foodpairings oder Rezepte mit Whisky ebenso beliebt wie das Wasser des Lebens selbst. Die Verbindung von Genuss und Whisky hat sich schon seit langer Zeit die Destillerie Aberfeldy in den schottischen Highlands auf die Fahnen geschrieben.

Neu umgesetzt wird der Gedanke der Craftsmanship Collaboration mit dem Restaurant Café Frieda am Prenzlauer Berg in Berlin – dort hat man eine Marmelade mit Aberfeldy kreiert, die limitierte „ABERFELDY x FRIEDA: Whiskey Peach Vanilla Jam,“ – und vom 1. November bis Jahresende kann man dort ein Whisky & Fingerfood Pairing Menü buchen. Mehr zur Kollaboration und zu den Ergebnissen finden Sie untenstehend:

ABERFELDY ® Single Malt Scotch x Restaurant Café Frieda – Crafted to Perfection: Eine Hommage an Handwerkskunst, Geschmack und Werte

Berlin, 20. Oktober 2025 – Wenn sich zwei Welten begegnen, die denselben Anspruch an Qualität, Handwerk und Authentizität teilen, entsteht etwas Besonderes: Die erste Craftsmanship Collaboration von ABERFELDY Single Malt Scotch Whisky und dem bekannten, renommierten Restaurant Café Frieda ist mehr als eine Partnerschaft – sie ist eine Symbiose zweier Manufakturen, die Genuss als bewussten Akt verstehen.

ABERFELDY, bekannt für seine goldenen Highland Single Malts mit honigsüßer Eleganz, steht seit jeher für handwerkliche Präzision, Geduld und Tiefe. Die Inhaber Chefkoch Ben Zviel und Sommelière Samina Amy Raza teilen mit ihrem biodynamischen Restaurant Café Frieda, genau dieselbe Philosophie: respektvoller Umgang mit Zutaten, das Wiederbeleben alter Techniken und ein tiefes Verständnis für Herkunft und Natürlichkeit. Ob bei der Reifung eines Whiskys oder beim Fermentieren, Einkochen oder Räuchern – im Mittelpunkt steht das Echte, das Reduzierte, das Raffinierte – das Handwerk.

Mit „Crafted to Perfection“ präsentieren Aberfeldy und Café Frieda eine kuratierte Reihe genussvoller Erlebnisse – sinnlich, handwerklich und modern interpretiert.

KULINARISCHE BEGEGNUNG MIT TIEFE: TRADITION UND HERKUNFT PRÄGEN GENUSS.

Im Zentrum der Kooperation steht eine limitierte Marmeladen-Kreation, sorgfältig komponiert von Chefkoch Ben Zviel, aus dem ABERFELDY 12 Year und ausgewählten Zutaten, die seine honigsüßen und fruchtigen Aromen betonen und erweitern. Die Marmelade ist ein Statement – kulinarisches Handwerk in Reinform – und exklusiv bei Café Frieda erhältlich. Als Geschenkidee zur festlichen Saison richtet sich die limitierte „ABERFELDY x FRIEDA: Whiskey Peach Vanilla Jam,“ an Menschen, die Whisky lieben und das Besondere suchen. Ein Produkt, das sowohl Kenner:innen als auch Genießer:innen überrascht – süß, komplex und einzigartig.Der UVP beträgt 10,50 Euro.

„Unsere Küche basiert auf dem Respekt vor natürlichen Zutaten und traditionellem Handwerk – genau wie ein guter Whisky. Den Aberfeldy pur zu trinken, fühlt sich für mich an wie ein Schluck Natur: unverfälscht, klar und voller Charakter” Samina Amy Raza

Vom 01.November bis Ende des Jahres wird zudem ein Whisky & Fingerfood Pairing Menü über die Website von Café Frieda buchbar sein. In einer exklusiven Auswahl eigens kreierter ‚Bites‘ von Chefkoch Ben Zviel, perfekt harmonierend mit ausgewählten Whiskys von ABERFELDY, wird das gemeinsame Streben nach außergewöhnlichem Geschmack, höchster Qualität und der Reduktion auf das Wesentliche spürbar, eine Komposition, die von Sommelière Samina Amy Raza mit besonderer Sorgfalt kuratiert wurde.

Das exklusive Pairing-Menü ist für 35,- Euro pro Person erhältlich und kann direkt über die Website reserviert werden.

VERKOSTUNGSNOTEN – ABERFELDY 12 YEAR

Ein honigsüßer Whiskey mit Noten von Buttertoffee- Zimt Gewürzen und Vanille. Duftend nach Gewürzen und honigsüßen, saftigen Früchten. Sirupartig, mit Anklängen von Ananas, viel Vanille

und Fudge sowie einem Hauch von Rauch im Abgang.

Der UVP beträgt 35 €

VERKOSTUNGSNOTEN – ABERFELDY 16 YEAR

Ein honigsüßer Whisky mit Noten von Buttertoffee, Gewürzen und Vanille.

Duft von Honig, Zitrusfrüchten und würzigen Nelken. Danach folgt ein Eindruck von fruchtigem Sherrykuchen, mit Anklängen von dunkler Schokolade und einem beruhigenden, mundfüllenden Abgang.

Der UVP beträgt 67,99 Euro.

VERKOSTUNGSNOTEN – ABERFELDY 15 Bolgheri Red Wine Cask

Weich und elegant am Gaumen, geprägt von dunkler Schokolade, Vanille und Muskat, dazu Noten von Brombeeren und Kirschen, die von sanften Tanninen getragen werden. Ein lebendiger Single Malt, der mit aromatischen Kirschnoten, feiner Muskatwürze, dunkler Schokolade und zarter Eiche begeistert – harmonisch eingebettet in den unverwechselbar honigartigen ABERFELDY-Stil.

Der UVP beträgt 65,90 Euro.

ABERFELDY Whiskys sind erhältlich im Ecom-Bereich und in ausgewählten Fachgeschäften.