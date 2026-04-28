Zum sich nähernden Vatertag empfiehlt der Highland-Brennerei die Abfüllungen Aberfeldy ihrer Core Range als ein passendes Geschenk für Whisky liebende Väter.

Hier die Kollektion der eleganten, honigsüßen Whiskys, die alle Sinne begeistern:

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Feiern Sie den Vatertag mit der ABERFELDY® Core Range

Der Vatertag naht, und das perfekte Geschenk zu finden, ist nicht immer einfach. Für Whisky liebende Väter –und für alle, die noch nicht wissen, was sie schenken sollen– bietet ABERFELDY die Lösung: die Core Range, eine Kollektion eleganter, honigsüßer Whiskys, die alle Sinne begeistern.

Wähle den perfekten ABERFELDY

ABERFELDY 12

Leicht, honigsüß und zugänglich, mit Buttertoffee, Zimt, Vanille und Saftige Fruchtaromen führen– ideal für Väter, die klassische Geschmacksnoten lieben.

Der UVP beträgt 39,99 Euro.

ABERFELDY 16

Etwas komplexer, mit Honig, Zitrus und Nelken, dazu Noten von Sherrykuchen und dunkler Schokolade. Warm, vollmundig und absolut befriedigend.

Der UVP beträgt 67,99 Euro.

ABERFELDY 21

Ein reichhaltiger, luxuriöser Whisky für Väter mit Sinn für Komplexität: Heidehonig, Macadamianüsse, Bienenwachs, Orange, Trockenfrüchte und geröstete Kokosnuss entfalten sich zu einer subtilen Eleganz.

Der UVP beträgt 154,99 Euro.

ABERFELDY 25

Für ein wirklich unvergessliches Geschenk: Highland-Honig, wilde Erdbeeren, sonnenverwöhnte Pfirsiche, Kakao, cremiges Karamell und ein würziges Zimt-Finish. Nicht kühlgefiltert, in Oloroso-Fässern gereift – ein Whisky zum Genießen und Erinnern.

Der UVP beträgt 459,99 Euro.

Die ABERFELDY Core Range ist online und in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich – Vatertag leicht, stilvoll und unvergesslich.