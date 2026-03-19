ABERFELDY® präsentiert: „The Neat Tasting Table“ – PART 3” (mit Video)

Um den Aberfeldy 16 geht es in der dritten Folge von „The Neat Tasting Table„, in dem Brand Ambassador Pierre Kruff gemeinsam mit einem Gast den Geschmack des Whiskys exploriert – rein und unverfälscht.

Diesmal zu Gast bei Pierre Kruff: Igor Josifovic-Kemper, Content Creator, Social-Media-Berater, Interior-Influencer und Co-Gründer der internationalen Community Urban Jungle Bloggers. Das Gespräch der beiden über Aberfeldy 16 können Sie unten in einem knapp vier Minuten langen Video verfolgen:

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ABERFELDY® präsentiert: „The Neat Tasting Table“ – PART 3”

Eine Hommage an den Whisky in seiner reinsten Form

Mit der Kampagne „The Neat Tasting Table“ lädt ABERFELDY bereits zum 3. Mal dazu ein, den goldenen Dram seiner Single Malt Whiskys aus der Core Range pur zu erleben – ganz ohne Ablenkung, Zusätze oder Kompromisse. Im Mittelpunkt steht der unverfälschte Genuss und die Rückbesinnung auf bewährte Rituale des Whiskytrinkens, stilvoll inszeniert für eine Generation, die Authentizität, Handwerk und Sinnlichkeit zu schätzen weiß.

Die Idee: Rein. Echt. Neat

In Kurzinterviews zwischen dem ABERFELDY Brand Ambassador D-A-CH Pierre Kruff und einem ausgewählten Gast wird das Ritual des „Neat Pours“ lebendig – informativ, inspirierend und modern interpretiert. Der Dialog vermittelt Whiskywissen mit Leichtigkeit, gibt Einblicke in sensorische Details und stellt die Essenz des Genusses in den Vordergrund. Konsument:innen werden Schritt für Schritt durch eine kuratierte Verkostung geführt.



Im Zentrum steht diesmal der ABERFELDY 16 Years aus der Core Range von ABERFELDY Single Malts Whiskys – Mit Unmengen an Honig-Früchtekuchen und dunkler Schokolade hat dieser Ausdruck einen reichen, den Mund umhüllenden Abgang. Der ABERFELDY 16 Years ist erhältlich im Ecom-Bereich und in ausgewählten Fachgeschäften.

Als dritten Gast empfing Pierre Kruff Igor Josifovic-Kemper, Content Creator und Interior-Influencer.

„Wenn man am Ende eine Tages ein Glas Aberfeldy genießt, dann ist das weit mehr als ein Drink: es sind die Geschichten des Tages, die sinnlichen Momente, alle Farben, Texturen, Gerüche – alles ist dann in einem Glas Whisky zu einem Genussmoment für die Sinne verdichtet.” Igor Josifovic-Kemper.

Die Whiskys der ABERFELDY CORE RANGE sind erhältlich im Ecom-Bereich und in ausgewählten Fachgeschäften.

About Pierre Kruff

Pierre Kruff ist seit Januar 2024 als ABERFELDY Brand Ambassador D-A-CH bei Bacardí Deutschland tätig und bringt über 15 Jahre Erfahrung aus der Event- und Whiskybranche mit, insbesondere durch seine langjährige Zeit in Schottland. Dort leitete er nicht nur eine eigene Kreativagentur, sondern gründete auch einen Whiskyclub und setzte zahlreiche hochwertige Veranstaltungen um. Heute ist er das Gesicht des Whisky-Portfolios von Bacardí in Deutschland, mit Fokus auf Scotch Single Malts. Pierre konzipiert Tastings, Schulungen und Events, pflegt ein starkes Netzwerk in der Whisky-Community und bringt innovative Impulse in die Branche ein. Seine tiefe Verbundenheit mit Schottland sowie sein Fachwissen machen ihn zu einem leidenschaftlichen ABERFELDY Botschafter für Qualität und Authentizität.

About Igor Josifovic-Kemper

Igor Josifovic-Kemper ist Content Creator, Social-Media-Berater, Interior-Influencer und Co-Gründer der internationalen Community Urban Jungle Bloggers. Gemeinsam mit Judith de Graaff veröffentlichte er die Bestseller Urban Jungle und Plant Tribe, die das Leben mit Pflanzen als Lifestyle feiern. Der gebürtige Österreicher lebt in Berlin und inspiriert auf Instagram unter @igorjosif mit seinem einzigartigen Stil zwischen Mid-Century, Skandi und brasilianischem Flair.